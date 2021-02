4 feb 2021 16:40

“LE DONNE PARLANO TROPPO DURANTE LE RIUNIONI. CON LORO SI PERDE MOLTO TEMPO” - IL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LE OLIMPIADI 2020, YOSHIRO MORI, SOTTO ACCUSA PER “FRASI SESSISTE” (MA POI SI SCUSA) - IL “WHATEVER IT TAKES” A 5 CERCHI: A MENO DI SEI MESI DALLE OLIMPIADI DI TOKYO, MORI HA ANCHE RIBADITO CHE I GIOCHI SI TERRANNO "A OGNI COSTO", SPAZZANDO VIA LE VOCI CHE SAREBBERO STATI RINVIATI ANCORA...