12 set 2022 12:53

“DOPO LA GUERRA DEI ROSES ABBIAMO LA GUERRA DEI ROLEX” – LA BATTUTA DI BONOLIS SULLA TELENOVELA TOTTI-ILARY SCATENA IL PANDEMONIO SUI SOCIAL – C’E’ CHI INFILZA LA BRUGANELLI: “BADATE AL VOSTRO MATRIMONIO CHE STA INCOLLATO SOLO PER QUESTIONI BUROCRATICHE” - SECCA LA REPLICA DI LADY BONOLIS: “IMPAZZISCO!!”. E C’E’ CHI RINCARA LA DOSE: “VOI STATE INSIEME SOLO PER CONVENIENZA, LO ABBIAMO CAPITO TUTTI…” (UN CHIARO RIFERIMENTO ALLA SCELTA DI BONOLIS E BRUGANELLI DI VIVERE IN DUE PALAZZI SEPARATI)