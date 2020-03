“DOVEVANO FAR TORNARE IN TESTA LA JUVE PRIMA DI FERMARE IL CAMPIONATO”- BALOTELLI IN UNA DIRETTA SOCIAL CON ‘ER FAINA’ (AVESSI DETTO GIANNI BRERA) VA A RUOTA LIBERA: “GIUSTO NON ASSEGNARE LO SCUDETTO, FACCIAMO UNA SERIE A DA 22 SQUADRE L’ANNO PROSSIMO” - IL BRESCIA SI DISSOCIA - LA REPLICA DI SUPERMARIO: “PENSATE ALLE COSE SERIE. MA DOVE STA LO SFOTTO’ ALLA JUVE?”

Mario Balotelli non ha mai avuto simpatia per la Juventus. E in una diretta Instagram lancia uno strale. “La Lazio è forte - ha raccontato in una diretta con il noto influencer “Er faina”- ma dovevano far tornare in testa la Juventus prima di fermare il campionato. Io spero che non riprenda, finché c’è anche un solo caso non dovrebbe riprendere. Io lo avevo detto da subito di fermare l’Italia e la gente si arrabbiava.

Se avessimo chiuso tutto subito forse adesso ne saremmo già fuori. Di questo passo il Coronavirus lo avremo ancora fino al 2021. Per me sarebbe giusto non assegnare lo scudetto e non far retrocedere nessuno. Fai salire dalla B due squadre e l’anno prossimo fai un campionato a 22. Non credo che si potrà riprendere dopo il 3 aprile”.

In serata è arrivato anche il comunicato del Brescia, che si è dissociato. “La società Brescia Calcio - si legge nella nota - intende prendere ufficialmente le distanze da quanto dichiarato dal suo tesserato Mario Balotelli, relative a ipotetici favoreggiamenti nel Campionato di Serie A. Nello specifico, Mario Balotelli per mezzo di una diretta Instagram ripresa su Youtube, ha rilasciato oggi dichiarazioni che alludono a “favori” nei confronti di una squadra (la Juventus) in corsa per la conquista del Campionato. Brescia Calcio tiene a sottolineare che tali insinuazioni sono strettamente personali e che non sono in nessun modo riconducibili alla Società stessa”.

LA REPLICA— E la reazione di Mario, sempre a mezzo social, non si è fatta attendere: “Qualcuno si è offeso? - ha articolato Balotelli in una storia Instagram -Pensate alle cose serie e alle situazioni quotidiane che stiamo passando. Ma dove sta lo sfottò alla Juve? Non ho detto che dovevano far vincere la Juve ma recuperare (siccome ha una partita in meno della Lazio). Concentratevi nello stare a casa e contribuire a scacciare il virus invece di cercare di infangare sempre il mio nome, una diretta di 30 minuti si trasforma in un’infamia senza motivo”. E poi riposta Er Faina stesso: “In mezz’ora di diretta vi siete soffermati su una battuta con il sorriso. In tutta la diretta abbiamo riso e scherzato, ma ci sono stati anche momenti seri. Pensate alle cose serie”.

