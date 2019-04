“ECCO CHI CONVINSE MESSI A NON LASCIARE IL BARCELLONA” - IL RACCONTO DI UN EX VICEALLENATORE DEL CLUB BLAUGRANA: “LEO NON ERA SICURO SE RIMANERE O PARTIRE. POI CI FU UN INCONTRO DURATO DIVERSE ORE ALLA FINE DEL QUALE L’ARGENTINO CAMBIÒ IDEA E DECISE DI CONTINUARE. IL MERITO FU DI…”

Tito Villanova

Da www.lastampa.it

Fu Tito Vilanova, in un incontro avuto 6 giorni prima di morire, a convincere Leo Messi a restare al Barcellona. La conferma dell’indiscrezione arriva da Jordi Roura, ex collaboratore dello sfortunato allenatore spagnolo scomparso 5 anni fa dopo aver combattuto una lunga battaglia con un grave male, in una intervista a “Radio Kanal Barcelona”.

«È vero, Leo non era sicuro se rimanere o partire -spiega Roura all’epoca dei fatti vice allenatore del Barca-. È vero che questo incontro c’è stato. Io non c’ero, hanno parlato per ore. Non so cosa si siano detti ma Messi ha cambiato il suo approccio e, fortunatamente per il Barcellona, ha deciso di continuare».

Roura ha poi ricordato Vilanova a 5 anni dalla scomparsa. «Si è parlato molto di come fosse, si trattava di una persona semplice e con una grande personalità. Sapeva gestire una rosa di campioni e questo lo rendeva speciale».

