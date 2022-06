“ESISTONO GRANDI ALLENATORI DI A MA UOMINI DI SERIE C” - CATERINA COLLOVATI SI SCAGLIA CONTRO MAX ALLEGRI, CHE HA DENUNCIATO L'EX COMPAGNA PER APPROPRIAZIONE INDEBITA (“HA SPESO I SOLDI PER IL MANTENIMENTO DI NOSTRO FIGLIO”) – LA GIORNALISTA, MOGLIE DI FULVIO COLLOVATI, INFILZA "ACCIUGHINA": “MI CHIEDO: PER UN SIGNORE CHE PERCEPISCE UN CONTRATTO DI 9 MILIONI DI EURO ANNUI NETTI, DICASI 750 MILA EURO AL MESE, QUAL È IL PROBLEMA?”

Caterina Collovati attacca Massimiliano Allegri. Di ieri le notizie secondo le quali il tecnico della Juventus ha denunciato la sua ex per appropriazione indebita. La donna avrebbe impiegato parte dei soldi destinati al figlio dell'allenatore, diecimila euro al mese, anche per altre spese e non solo per il mantenimento del loro ragazzo.

La giornalista ha raccontato l'accaduto ai suoi follower e poi ha commentato scagliandosi contro Max: "Vivendo nella stessa casa con un'altra figlia avuta da una precedente relazione è chiaro che qualche euro del signor Allegri sia stato goduto anche dalla sorella del piccolo. Sarebbe orribile se una madre facesse vivere nel benessere un figlio si e l'altro no. Se offrisse pane e cipolla ad una e carne e pesce ad un altro. Mi chiedo per un signore che percepisce un contratto di 9 milioni di euro annui netti, dicasi 750 mila euro mese ...qual è il problema? A che livello di squallore porta l'antipatia verso una ex? Diciamolo con onestà esistono grandi allenatori di serie A ma uomini di serie C".

