Nick Kyrgios torna a prendersi la scena. Il folle campione australiano non perde occasione per far parlare di sé nemmeno durante la quarantena. Intervistato da Olè, Nick si è lasciato andare ad un’altra delle sue ormai classiche provocazioni a qualche giorno di distanza dalla chiacchierata sopra le righe con Andy Murray, in una diretta Instagram nella quale apparve ubriaco.

"Faccio sesso con le mie fan"

Stavolta Nick la peste si è concentrato sul rapporto che mantiene con i fan, quelli di sesso femminile in particolare. “Da quando sono single di solito faccio sesso con le mie tifose ogni settimana”, ha dichiarato. “Quando ho a che fare con delle ragazze provenienti dall’est dell’Europa mi verrebbe da dire ‘prenditi metà dei miei guadagni’”, ha poi aggiunto. Parole che dovrebbero creare una bufera se si conoscesse il personaggio. La verità è che Kyrgios non usa mai filtri e dice sempre quello che pensa. Un pregio che spesso può diventare un difetto.

L'aneddoto divertente su Federer

Durante l’intervista il tennista ha poi rivelato un altro aneddoto di una partita contro Federer: “Stavo giocando contro Roger, quando mi sono sentito incredibilmente attratto da una ragazza in tribuna. In quel momento ho pensato che fosse davvero un peccato rimanere in campo, avrei potuto chiamarla e invitarla a prendere un drink”.

