“FATEMI USCIRE, VOGLIO GIOCARE” – EDOARDO BOVE, IN RIPRESA DOPO L’ARRESTO CARDIACO, HA DETTO AI COMPAGNI DI SCENDERE IN CAMPO MERCOLEDI’ – IL DG DELLA FIORENTINA ALESSANDRO FERRARI: “IL CALCIATORE È LUCIDO, HA CAPITO LA GRAVITA’ DI QUANTO E’ SUCCESSO” – LA TAC E GLI ESAMI HANNO ESCLUSO DANNI NEUROLOGICI E CARDIOLOGICI - A CAUSARE L'ARITMIA DURANTE LA GARA CONTRO L'INTER UN IMPROVVISO PICCO IN BASSO DEL POTASSIO. DA NON ESCLUDERE CHE POSSA AVER CONTRIBUITO ANCHE IL DURO SCONTRO CON DUMFRIES - VIDEO

Leonardo Bardazzi e Giulio Gori per corrierefiorentino.corriere.it

edoardo bove

Sospiro di sollievo. Edoardo Bove respira autonomamente, è lucido e risponde alle domande. Il dg viola Alessandro Ferrari ha detto oggi , lunedì 2 dicembre, nel primo pomeriggio, che dopo una notte intubato «si è potuto risvegliare da solo, cosciente, lucido e senza bisogno di macchinari. Il ragazzo ci ha detto: "Voglio giocare, fatemi uscire". Ma credo che abbia capito». Sottintendendo «la gravità di quello che è successo».

Una notizia confortante e attesissima che si unisce ad un altro dato certo: la tac e gli ulteriori esami effettuati all’ospedale fiorentino di Careggi, hanno escluso sia danni cerebrali sia cardiaci.

Il nuovo bollettino

ACF Fiorentina comunica che Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta

La Fiorentina ringrazia l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, tutti i medici ed il personale per il lavoro svolto con grande umanità e professionalità. I ringraziamenti vanno anche a tutto il Popolo Viola e l'intero mondo del calcio che, in questo momento così delicato, hanno dimostrato grande vicinanza e attenzione con i loro messaggi ed il loro sostegno che hanno dato grande conforto sia al Club che ad Edoardo ed alla sua famiglia.

«Siamo molto più contenti e rilassati rispetto a ieri. Si è svegliato con la sua voglia di ridere e scherzare. Nelle proissime giornate sarà tenuto sotto controllo ma il ragazzo sta bene» ha aggiunto Ferrari che ha poi ricordato come il presidente Commisso «ha parlato col padre del ragazzo». Bove «ha parlato con la squadra e li ha convinti a giocare mercoledì, c’è voglia di tornare a vivere in fretta anche grazie al suo entusiasmo»

