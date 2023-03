“I FAVORITI PER LA QUALIFICAZIONE SONO I ROSSONERI” – LUCIANO SPALLETTI COMMENTA CON ESTREMA SCARAMANZIA IL SORTEGGIO DEI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE: “IL MILAN HA UNA GRANDE ESPERIENZA INTERNAZIONALE, CHI DICE CHE NOI SIAMO FAVORITI À UN INCOMPETENTE”, MA I BOOKMAKERS SOSTENGONO IL CONTRARIO – IL BENFICA È UN AVVERSARIO ALLA PORTATA DELL'INTER, MA ANCHE INZAGHI È PRUDENTE - I PRONOSTICI SULLE SEMIFINALI

Chi osa è Stefano Pioli, non Luciano Spalletti, mai visto così prudente. L’allenatore del Napoli è in fuga verso lo scudetto ma anche dalla realtà appena scopre che il sorteggio di Champions mette il suo Napoli di fronte al Milan: «I favoriti per la qualificazione sono i rossoneri».

Ma come, il suo Napoli in campionato ha 20 punti di vantaggio, all’andata ha vinto 2-1, eppure l’allenatore toscano, facendo una personale proiezione, un suo exit poll sul quarto di finale col Milan, sostiene: «Il Milan ha una grande esperienza internazionale, vorrà pur dire qualcosa, chi dice che noi siamo i favoriti è un incompetente: basti pensare che Paolo Maldini la Champions l’ha conquistata ben 5 volte». Peccato che Maldini non giochi più… Meno fantasioso Stefano Pioli, più aderente ai fatti, alla realtà del momento: «Ai quarti tutte le squadre sono difficili da affrontare. Il Napoli è forte e sta dominando il campionato. Ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan».

Ragionamento che non fa una piega, ma lui stesso sa che il Napoli è il Napoli. Lo sanno anche i bookmakers, al punto tale che l’italianissima Snai, dopo attenti studi e rilevazioni, sentenzia con le sue quote: Manchester City è offerto a 3,50, Napoli e Bayern Monaco a 4,75, quindi sono secondi per quote e pronostici. Sapete dove si trova il Milan? Ultimo a 20. Scaramanzia, tatticismi, psicologie strane, permettono tutto nel campo dei pronostici.

Ma se si fa una valutazione del percorso europeo delle nostre tre squadre impegnate nei quarti, poche storie (più che giustificate se create da Spalletti) il Napoli è strafavorito nel doppio confronto col Milan. […]

L’Inter ha la dimensione tecnica ideale per prevalere sul Benfica che, mai dimenticare, ha eliminato la Juve dalla Champions. Allenato dal tedesco Schmidt, la squadra portoghese gioca un calcio moderno, pochi passaggi ed è in porta, sa proteggersi con intelligenza, viene giudicata la rivelazione della stagione (ancora più prepotente a livello europeo l’effetto sorpresa del Napoli).

[…] Azzardiamo un pronostico, ma è un gioco: Benfica-Inter (passa l’Inter), Napoli-Milan (passa il Napoli), Manchester City-Bayern Monaco (passa il Bayern), Real Madrid-Chelsea (passa il Real).

