“LA FEDERAZIONE SVIZZERA È MAFIOSA” – DOPO IL DITO MEDIO ESIBITO AI TIFOSI DEL BASILEA CHE LO FISCHIAVANO E INSULTAVANO, BALOTELLI SI SCATENA: "I GIOCATORI COME ME NON SONO FIERI DI GIOCARE IN UNA LEGA NELLA QUALE INGIUSTIZIA, CORRUZIONE E INCAPACITÀ REGNANO SOVRANE" - ORA "SUPERMARIO" RISCHIA UNA PESANTE SQUALIFICA, MA SOTTOLINEA: "HO SBAGLIATO E PAGHERÒ, MA VOGLIO ESSERE TUTELATO"

Mario Balotelli è tornato nell'occhio del ciclone. Il 32enne attaccante italiano del Sion rischia una pesante punizione dopo aver apostrofato come "mafiosa" la federazione svizzera, in reazione a quanto accaduto domenica, nella partita con il Basilea, in cui ha mostrato il dito medio ai tifosi avversari, dopo aver risposto ai tifosi del Basilea che lo fischiavano e insultavano con il dito medio.

Questo, ciò che Super Mario ha scritto sul proprio account Instagram: "Federazione svizzera non so in che genere di mafia sei coinvolta, ma i giocatori come me non sono fieri di giocare in una Lega nella quale ingiustizia, corruzione e incapacità regnano sovrane. Il calcio è un lavoro e dobbiamo tutti prenderlo seriamente, arbitri compresi".

Balotelli: "Pagherò ma voglio essere tutelato"

Sull'episodio di Basilea-Sion, poi, Balotelli ha sottolineato: "Non continuerò a rischiare la mia salute in campo senza essere protetto dai falli degli avversari e dalle aggressioni dei tifosi. Non mi importa assolutamente di quello a cui siete abituati dovete cambiare e tutto il mondo deve vedere la maniera vergognosa nella quale si comporta questa Lega. Ho fatto un errore e lo pagherò. La Federazione ha fatto un errore? Pagherà... L'arbitro ha commesso errori? Anche lui deve pagare!".

