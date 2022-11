“A FERGUSON MINO RAIOLA DISSE: QUESTO CONTRATTO NEANCHE IL MIO CANE LO FIRMA” - PAUL POGBA ALLA PREMIAZIONE DEL GOLDEN BOY 2022 RICORDA IL RE DEI PROCURATORI - "COME STO? MEGLIO..." – IL PREMIO DI "TUTTOSPORT" AL CENTROCAMPISTA DEL BARCELLONA GAVI - CHIELLINI SCHERZA SUL FATTO CHE IN MLS NON SI E’ ANCORA ROTTO LA TESTA, PAOLO MALDINI RACCONTA COME SI E' PREPARATO AL GOL DEL FIGLIO DANIEL - ZALEWSKI: "IL DERBY? UN INCIDENTE DI PERCORSO. MOURINHO E’ COME UN SECONDO PADRE" - FOTO+VIDEO

Paul Pogba è l'ospite d'eccezione alla cerimonia di premiazione del Golden Boy. Il francese è qui per premiare la sua agente, Rafaela Pimenta, lui che nel 2013 fece suo questo riconoscimento. Il francese della Juve sarà costretto a saltare il Mondiale per infortunio, a gennaio per lui dovrebbe iniziare la stagione vera e propria con la maglia bianconera. Intanto, rassicura sulle sue condizioni fisiche una volta salito sul palco.

Dice Pogba: "Per me era un sogno vincere questo premio, io voglio continuare a vincere. Come sto? Meglio, diciamo bene". Poi si lascia andare a un po' di romanticismo: "Rafaela Pimenta è la mia seconda mamma, mi ha aiutato tantissimo per la mia carriera. Mi ha fatto capire tantissime cose non solo nel mondo del calcio. È una persona importantissima per me e per la mia famiglia".

Infine, ecco un aneddoto su Mino Raiola: "Un ricordo di Raiola? Quando ero giovane, a Manchester, Ferguson voleva farmi firmare il rinnovo. Quando è arrivato Mino, ha guardato il contratto ed ha detto: "Questo contratto non lo farei firmare neanche al mio cane. Paul, alzati e andiamo via".

In occasione della premiazione del Golden Boy 2022 a Torino, Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni di Calcionews24.com: "Ieri è stato un incidente di percorso e decisa da un episodio. Tra due giorni abbiamo una partita per rifarci. Mourinho va ringraziato per quello che fa per me e per la squadra, ci sentiamo molto a nostro agio con lui. Io mi trovo bene dove mi mette il mister, voglio dare il massimo per la squadra. Non abbiamo ancora avuto un confronto ma sicuramente il mister avrebbe speso una parola di conforto per noi. Europa? Qualsiasi squadra è difficile come lo siamo noi per gli altri“.

Zalewski ha parlato anche ai microfoni di SkySport: "Un'emozione unica essere qui, sono giornate indimenticabili. Il finale della scorsa stagione è stata particolare, mi sono impegnato molto e quest'anno devo confermarmi. Il mister è come un secondo papà per me. Come squadra dobbiamo migliorare ancora sotto dei punti di vista. Ieri la partita è stata decisa da un episodio e ora pensiamo alla prossima. I sorteggi di Europa League? Ogni squadra che affrontiamo è una partita complicata".

