“FERRERO INFAME, GUARDATI LE SPALLE”, TENSIONE ALTISSIMA TRA I TIFOSI E "VIPERETTA" - SCRITTE CONTRO DI LUI A CASA SAMP E ASSEDIO AL LOCALE DOVE IL PATRON BLUCERCHIATO ERA A CENA CON DI FRANCESCO E IL DS OSTI - ECCO COME E' FINITA - L’INCONTRO A PRANZO CON VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA E LA PRINCIPESSA MARINA DORIA

Filippo Grimaldi per la Gazzetta dello Sport

ferrero

Sampdoria, una follia senza fine. Una cinquantina di persone, in gran parte giovanissimi, ieri sera intorno alle 23 ha tentato di assalire il presidente Massimo Ferrero, che stava cenando con il tecnico Eusebio Di Francesco e il direttore sportivo Carlo Osti presso la trattoria Bruxaboschi, a San Desiderio, sulle alture cittadine.

Il gruppo blucerchiato, che fortunatamente non ha riportato guai fisici, era accompagnato dalla sua guardia del corpo e da due funzionari della Digos genovese, che seguono da tempo il presidente in tutti i suoi spostamenti cittadini, su disposizione delle forze dell' ordine, in seguito alle ripetute minacce ricevute dal numero uno blucerchiato nelle ultime settimane. Ci sono stati momenti di tensione altissima, prima che i facinorosi si nascondessero fuori dal locale per poi darsi alla fuga a piedi prima dell' arrivo delle pattuglie chiamate di rinforzo dall' interno del locale.

ferrero principessa marina doria

Un momento difficilissimo, per l' ambiente blucerchiato, perché l' episodio di ieri segue quanto avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì, quando la cancellata di Casa Samp, la residenza dell' Academy blucerchiata a Bogliasco, è stata vandalizzata da ignoti: «Ferrero infame guardati le spalle», la scritta che è stata vergata con della vernice nera.

L' ennesimo invito, per così dire, a vendere la società, frutto delle tensioni crescenti dovute al ritardo nel closing della trattativa con il gruppo-Vialli. Il presidente, comunque, non accetta intimidazioni: «Non sarò mai ostaggio di nessuno. Voglio solo il bene della mia Sampdoria», ha ammesso ieri alla Gazzetta. Immediate le indagini sul fatto dell' altra sera, dopo la denuncia del club, che ha fornito subito le immagini delle telecamere a circuito chiuso per identificare i responsabili, che potrebbero essere stati notati anche dagli addetti alla raccolta dei rifiuti. Un segnale inquietante, monitorato con attenzione dalle forze dell' ordine, al quale bisogna purtroppo aggiungere il tentativo di aggressione di ieri sera. Già la settimana scorsa, in un altro ristorante genovese, Ferrero era stato oggetto di un altro tentativo di aggressione.

viperetta ferrero

Da tempo fra l' altro Ferrero (che ieri a pranzo aveva incontrato Vittorio Emanuele di Savoia e la principessa Marina Doria) è oggetto di una pesante campagna di minacce che dai social è passata anche alla realtà. Di recente ha subìto insulti ed invettive nei suoi viaggi a Roma, Milano, Firenze e Venezia. Fatti sporadici, ma significativi. Il picchettaggio preannunciato da alcuni tifosi per domenica prossima fuori dal Ferraris contro di lui non lo spaventa: Ferrero (che ieri a Bogliasco ha incontrato la prima squadre e poi la Primavera di Cottafava) ci sarà e non intende scappare dalla città, anche se la tensione rischia di salire alle stelle. Sul fronte della trattativa per cedere il club, si attendono sviluppi legati a un intervento più «pesante» da parte dell' ex presidente Edoardo Garrone. L' unico che oggi potrebbe riportare forse il sereno.

ferrero viperetta ferrero