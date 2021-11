“FINALMENTE DOMANI TI OPERANO AL VISO! FATTI FARE CARINO!” – DOPO IL GOFFO AUTOGOL DI FACCIA IN MALTA-CROAZIA MARCELO BROZOVIC PUBBLICA LA RETE SU INSTAGRAM E I SUOI COMPAGNI DI SQUADRA LO PERCULANO – RANOCCHIA SI SCATENA, DZEKO: “GOL E ASSIST”, BARELLA: “MIGLIOR GOL IN CARRIERA PER ORA…” - VIDEO

autogol brozovic malta croazia

Da sport.sky.it

Vince facile la Croazia in trasferta contro Malta: finisce 7-1 per la nazionale guidata da Zlatko Dalic, in una gara che però verrà ricordata probabilmente per l'unico gol segnato dalla selezione maltese. Anche se Malta ha fatto veramente poco per mettere a segno il gol della bandiera, visto che ha pensato a tutto Marcelo Brozovic.

I COMMENTI DEGLI INTERISTI ALL autogol brozovic malta croazia

Il centrocampista dell'Inter è stato infatti vittima di un goffissimo autogol: su un cross proveniente dalla sinistra, Brozovic è intervenuto in scivolata, facendo però carambolare il pallone sul proprio volto e mandandolo dopo il rimbalzo in fondo alla rete di un incolpevole Grbic. Il video della rete è stato pubblicato su Instagram dallo stesso calciatore, che è stato il primo a scherzare su un intervento tanto sfortunato quanto maldestro.

Le prese in giro sui social

Il post sui social di Marcelo Brozovic è diventato subito bersaglio di alcuni compagni di squadra dell'Inter, che hanno colto la palla al balzo per prendere in giro il proprio compagno di squadra. Il primo è stato Andrea Ranocchia, che ha ironicamente consigliato a Brozovic di farsi operare al viso e di farsi fare carino. Subito dopo è stata la volta di Edin Dzeko e poi di Nicolò Barella, che ha decretato l'autogol di Brozovic come il più bello segnato dal croato in carriera.

autogol brozovic malta croazia brozovic BROZOVIC ALLA GUIDA brozovic brozovic foto mezzelani gmt29 BROZOVIC MALTA CROAZIA