“I FISCHI A DONNARUMMA? I TRADIMENTI VENGONO RIPAGATI” – L’EX ALLENATORE DEL MILAN ARRIGO SACCHI DURISSIMO SU GIGIO: "A VOLTE QUESTI FISCHI LE PERSONE SE LI VANNO A CERCARE: EVIDENTEMENTE, C’È STATO UN TRADIMENTO. QUINDI NON MERAVIGLIAMOCI” - ALLO STADIUM DI TORINO IL PORTIERE È STATO APPLAUDITO. LA JUVENTUS ERA SULLE SUE TRACCE E SE LO È FATTO SFUGGIRE. E CHISSÀ, MAGARI UN GIORNO GIGIO GIOCHERÀ DAVVERO IN BIANCONERO...

Da liberoquotidiano.it

sacchi donnarumma

No, il caso dei fischi incassati da Gigio Donnarumma a San Siro in occasione della partita tra Italia e Spagna non è ancora chiuso. E questo al netto del fatto che allo Stadium di Torino il portiere sia stato applaudito, in una sorta di "flirt" col bianconero, con quella Juventus che era sulle sue tracce e che se lo è fatto sfuggire. E chissà, magari un giorno Gigio giocherà davvero a Torino.

Ma, si diceva: i fischi. Il punto è che anche Arrigo Sacchi, ex allenatore del grande Milan e della Nazionale, ha detto la sua. E non ha lesinato parole pesanti su Donnarumma, cosa che in verità aveva già fatto in passato, criticandolo per la scelta di lasciare il Milan, la squadra che lo ha cresciuto, in malo modo, a parametro zero.

TIFOSI CONTRO GIGIO DONNARUMMA

"Cosa penso dei fischi di San Siro a Donnarumma? Io non ho mai fischiato in vita mia, e mia figlia diceva che non ero un bravo allenatore perché non fischiavo - premette l'ex allenatore -. Però a volte però questi fischi le persone se li vanno a cercare: evidentemente, c’è stato un tradimento e, non nel calcio ma nella vita di tutti i giorni, i tradimenti vengono ripagati. Quindi non meravigliamoci per qualche fischio”, conclude un durissimo Arrigo Sacchi.

berlusconi sacchi berlusconi sacchi

MEME SU GIGIO DONNARUMMA GIGIO DONNARUMMA CONTESTATO DURANTE ITALIA SPAGNA A SAN SIRO GIGIO DONNARUMMA CONTESTATO DURANTE ITALIA SPAGNA A SAN SIRO arrigo sacchi