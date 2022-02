“FURBETTO DEL CARTELLO, VIENI A DIRMELO IN FACCIA” - FEDERICA PELLEGRINI AL CONTRATTACCO DOPO GLI INSULTI NELLA SUA JESOLO SUL TRATTO DI LUNGOMARE A LEI DEDICATO DOVE E' COMPARSA LA SCRITTA “CAMPIONESSA DI ARROGANZA E MITOMANIA” – LA NUOTATRICE: "MI FA SPECIE PENSARE CHE QUALCUNO SI SIA PRESO LA BRIGA DI REALIZZARE UN CARTELLO FINTO E DI NON VENIRE A BATTERMI SULLA SPALLA E DIRMI IN FACCIA CHE GLI STO SULLE PALLE" – VIDEO

Giuseppe Babbo per "il Messaggero"

FEDERICA PELLEGRINI

Insulti, pesantissimi. Sono quelli rivolti a Federica Pellegrini, rimasta vittima di un attacco tanto volgare quanto vile. Le frasi sono comparse ieri mattina sulla spiaggia di Jesolo: cartelli adesivi sovrapposti a quelli che intitolano il suo tratto di Lungomare delle Stelle. Così la campionessa è stata offesa e accusata anche di essere «una campionessa di arroganza e mitomania».

Le frasi, riprodotte con lo stesso carattere e sullo stesso fondo giallo dei cartelli riservati ai protagonisti del Lungomare delle Stelle, sono comparse nelle due tabelle del consorzio Mascagni, tra piazza Marina e piazza Nember, nel tratto di lungomare intitolato alla divina del nuoto italiano. Ancora tutto da chiarire il contesto e il motivo dell'accanimento. Ad accorgersi per primo dei cartelli uno jesolano che stava passeggiando sul lungomare.

FEDERICA PELLEGRINI 19

L'uomo ha segnalato l'accaduto all'ex assessore Daniele Bison che immediatamente ha avvisato la Polizia locale. Immediatamente rimossi i due cartelli, ora sequestrati mentre gli agenti della Polizia locale hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori.

Per il momento le indagini procedono contro ignoti per il reato di danneggiamento aggravato. I vigili urbani hanno passato al setaccio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, sia degli hotel che dell'impianto comunale, senza tralasciare quelle degli accessi al mare delle strade limitrofe. Sotto osservazione finiranno anche i cartelli: non è escluso che siano stati stampati in qualche tipografia e anche su questa direzione saranno avviate le verifiche.

LA REPLICA Di fondo rimane l'indignazione di un'intera città, e non solo. Anche per questo ieri sera, attraverso un video pubblicato nel suo profilo Instagram, Federica Pellegrini, appena tornata da Pechino, e molto legata a Jesolo tanto da comprare casa, ha voluto rispondere all'autore, o autori, del gesto.

federica pellegrini

«Sull'arroganza e mitomania ha detto la campionessa le persone che mi conoscono sanno che non sono così. Sul resto, avrei qualcosa da dire. Mi fa specie pensare che qualcuno si sia preso la briga di realizzare un cartello finto e di non venire a battermi sulla spalla e di dirmi in faccia che gli sto sulle palle. Sicuramente avrebbe dimostrato di avere più attributi anziché agire di nascosto, avrei apprezzato e poi anche se sono donna avrei potuto controbattere».

federica pellegrini circolo canottieri aniene 3

Quindi i ringraziamenti per la solidarietà ricevuta, in particolare dal governatore veneto Luca Zaia e dal sindaco Valerio Zoggia. «Ringrazio tutti ha concluso Federica mi auguro che una telecamera abbia ripreso quella scena». «L'inciviltà non risparmia nessuno dice Zaia - nemmeno una campionessa dello sport e della vita, alla quale rivolgo la mia totale solidarietà. È un bruttissimo gesto, oltre che un reato e non va assolutamente derubricato a goliardata, ma affrontato con rigore e stigmatizzato con forza». Sulla stessa scia anche la reazione del sindaco Zoggia: «Siamo profondamente dispiaciuti per il gesto meschino che ha deturpato la targa apposta nel tratto di lungomare a lei dedicato».

federica pellegrini underwater 1 PELLEGRINI BALLETTO 19