I ricordi dei trionfi Ferrari di inizio stagione in F1 sembrano lontanissimi. Dopo l'avvio scoppiettante, con i successi di Charles Leclerc all'esordio in Bahrain e alla terza gara in Australia, il Cavallino ha smesso di galoppare verso il titolo tra problemi di affidabilità, sbavature dei piloti ed errori di strategia. Così Mattia Binotto, team principal della scuderia rossa, è sempre più nel mirino delle critiche, l'ultima delle quali arrivata da parte dell'ex iridato Nico Rosberg, campione del mondo con la Mercedes nel 2016.

Il tedesco figlio d'arte prende spunto dalla gara in Olanda, che ha visto la Ferrari masticare amaro tra un Leclerc terzo, ma mai in lotta, e un Carlos Sainz frenato da un pit stop lentissimo. Così ai microfoni di SKY UK: “In una gara normale non è possibile non trovare le gomme ai box. Mattia Binotto continua a dire di non aver bisogno di fare cambiamenti perché tutto sta andando bene. Ma quando arriverà il giorno? Non è possibile continuare così”. Rosberg colpisce duro: “Anche le squadre di Formula 2 o di Formula 3 fanno un lavoro migliore della Ferrari per quanto riguarda la strategia e i pit-stop. A un certo punto, devono davvero iniziare a cambiare”.

Rosberg, infatti, è convinto che sia necessario una rifondazione nell'organizzazione della Ferrari: “Una delle cose che si dice spesso è che Binotto è un tecnico; quindi, a volte si potrebbe suggerire che sia necessario un team di leadership composto da un tecnico ed uno da un manager aziendale”. Un cambiamento che secondo Nico sarebbe importante anche per lo sviluppo: “La macchina è un po’ fuori ritmo anche in gara. Lo abbiamo visto a Spa e lo abbiamo visto di nuovo in Olanda. Quindi stanno iniziando a perdere colpi. Devono assicurarsi di continuare a sviluppare la vettura nella giusta direzione’’.

Le parole di Rosberg sono arrivate a Binotto, che, sempre ai microfoni di SKY UK ha espresso il suo punto di vista: “Non cambieremo nessun elemento, questa è una risposta diretta a Nico”. Prosegue Mattia: “La stabilità all'interno di un team è fondamentale, così come la capacità di migliorare gara dopo gara. Sono convinto che abbiamo gli uomini per farlo, non nutro alcun dubbio". Ora la parola passa nuovamente alla pista, domenica si torna già in azione, c'è Monza.

