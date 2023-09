17 set 2023 18:40

“GATTUSO SCORRETTO E IN MALAFEDE, CAPISCO BONUCCI” – MONTOLIVO DEMOLISCE “RINGHIO” RIPERCORRENDO QUANTO VISSUTO IN PRIMA PERSONA CON LA MAGLIA DEL MILAN: “NON BIASIMO BONUCCI, ANCHE A ME È CAPITATO DI FINIRE FUORI ROSA, AL MILAN. HO TROVATO UN ALLENATORE CHE SENZA NEANCHE COMUNICARMELO DI PERSONA MI HA MESSO FUORI ROSA. PER IL BENE DELLA SQUADRA HO PREFERITO INCASSARE…”