“GAZZETTA” ESONERA GATTUSO: “L’OBBIGO DI SILENZIO STAMPA ARRIVA NELLA SERATA IN CUI SAREBBE STATO INTERESSANTE SENTIRE QUALI GIUSTIFICAZIONI AVREBBE ANCORA TROVATO PER SPIEGARE L'ENNESIMA FIGURACCIA. CON QUELLA DI IERI SERA, IL NAPOLI HA TOCCATO QUOTA 8 SCONFITTE IN CAMPIONATO, UN RENDIMENTO INCOMPRENSIBILE E INGIUSTIFICATO. DE LAURENTIIS È ANDATO SU TUTTE LE FURIE MA GATTUSO PUÒ ANCORA CONTARE SULLA FIDUCIA DEL CLUB, MA LA SFIDUCIA DELL'AMBIENTE È TOTALE…”

de laurentiis gattuso

Estratto dell’articolo di Mimmo Malfitano per “la Gazzetta dello Sport"

[…] Nel frattempo, dallo spogliatoio napoletano arriva la comunicazione che tutti i tesserati sono in silenzio stampa. Una decisione che coglie un po' di sorpresa e che arriva nella serata in cui sarebbe stato interessante sentire quali giustificazioni avrebbe ancora trovato Rino Gattuso per spiegare l' ennesima figuraccia.

GATTUSO SEPE DE LAURENTIIS

Con quella di ieri sera, il Napoli ha toccato quota 8 sconfitte in campionato, un rendimento incomprensibile e, per certi versi, ingiustificato. Aurelio De Laurentiis è andato su tutte le furie, è stato lui a imporre il silenzio stampa. Di certo non ci saranno decisioni clamorose, in queste ore. Gattuso resta al proprio posto, così come era stato deciso la scorsa settimana dal presidente e dai suoi collaboratori.

Può ancora contare sulla fiducia del club, l' allenatore, ma la sfiducia dell' ambiente è totale. Il popolo dei social non gli sta risparmiando nulla, dalla marcatura di Mario Rui su Zapata, alla sostituzione di due difensori, contemporaneamente, sull'azione del corner dalla quale è nato il quarto gol.

GATTUSO

Insomma, il momento che vive Gattuso non è il massimo, al di là di quei pochi minuti di reazione all' inizio del secondo tempo, col pareggio di Zielinski, la squadra è stata svogliata e poco incisiva. E giovedì sera, Il Napoli sarà impegnato nella gara di ritorno col Granada, per i sedicesimi di Europa League. Ci vorrà una super impresa, anche se adesso più nessuno è pronto a scommettere un solo euro su Gattuso e i suoi.