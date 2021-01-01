L'errore di Conte è stato schierare Vidal due giorni dopo Capodanno.#InterCrotone #Vidal— Unfair Play (@unfair_play) January 3, 2021
Da corrieredellosport.it
inter crotone lukaku lautaro inter crotone vidal inter crotone
“GIOCA E NON ROMPERE” – L’INTER SPAZZA VIA IL CROTONE NELLA RIPRESA. CONTE SI MANGIA VIVO IL CILENO CHE, DOPO AVER PROCURATO IL RIGORE DEL MOMENTANEO PARI DEI CALABRESI, PROTESTA CON L'ARBITRO E LO SOSTITUISCE – CON SENSI AL POSTO DI VIDAL NEL SECONDO TEMPO L’INTER DILAGA, TRIPLETTA DI LAUTARO – LUKAKU SEGNA E POI ESCE PER UNA CONTRATTURA AL QUADRICIPITE – UNFAIR PLAY TWEET: "L’ERRORE DI CONTE E’ STATO SCHIERARE VIDAL DUE GIORNI DOPO CAPODANNO”-
L'errore di Conte è stato schierare Vidal due giorni dopo Capodanno.#InterCrotone #Vidal— Unfair Play (@unfair_play) January 3, 2021
Da corrieredellosport.it
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“MI HA BACIATO SULLE LABBRA, POI MI HA DATO UNA SIGARETTA SENZA FILTRO. È STATO FAVOLOSO” – KATE MOSS RICORDA QUANDO HA CONOSCIUTO FRANK SINATRA: “AVEVO 21 ANNI, STAVO CON JOHNNY DEPP ED È STATA LA COSA PIÙ EMOZIONANTE CHE MI È CAPITATA. ERO SEDUTA A FUMARE UNA SIGARETTA, SINATRA MI HA NOTATA E SI È DIRETTO VERSO DI ME. SI È AVVICINATO CON LA SECURITY, COSÌ JOHNNY NON POTEVA RAGGIUNGERMI, E MI HA DETTO UNA COSA DEL TIPO…” - VIDEO
LA FURIA AMERICANA DEL 2020 STA GIÀ SEGNANDO IL 2021. LE ELEZIONI DI NOVEMBRE, NONOSTANTE UN RISULTATO CHIARO, NON HANNO SPENTO LE TURBOLENZE NELL'AMERICA LACERATA - I VANDALI HANNO SPRUZZATO GRAFFITI POLITICI SULLE CASE DEI DUE PRINCIPALI LEADER DEL CONGRESSO - DAVANTI ALLA CASA DI NANCY PELOSI SANGUE FINTO E UNA TESTA DI MAIALE - I SOSTENITORI DI TRUMP PROMETTONO DI CONVERGERE SU WASHINGTON DA TUTTO IL PAESE MERCOLEDÌ, QUANDO LA VITTORIA DI BIDEN DIVENTERÀ UFFICIALE
FISCO INVERNO! – IL GOVERNO PROVA A FARE RETROMARCIA SUI 50 MILIONI DI CARTELLE ESATTORIALI IN ARRIVO PER GLI ITALIANI: ALLO STUDIO UNA ROTTAMAZIONE QUATER DA INSERIRE NEL NUOVO QUADRO DEI RISTORI. MA QUANTI SOLDI SERVIRANNO? LE CASSE LANGUONO E LA MACCHINA DEL FISCO PRIMA O POI ANDRÀ COMUNQUE RIAVVIATA. SI POTREBBE PENSARE A UNA RATEIZZAZIONE PER BLOCCARE LE PROCEDURE ESECUTIVE…
LEAO MERAVIGLIAO - IL MILAN IN 10 ESPUGNA BENEVENTO, PIOLI ARRIVA DA CAPOLISTA AL BIG MATCH DELLA BEFANA CONTRO I BIANCONERI: "NON SARA’ UNA SFIDA DECISIVA, NE’ UN PASSAGGIO DI CONSEGNE" –– MAROCCHI SU "SKY": "PIOLI HA DETTO UNA PICCOLA BUGIA. SE BATTE LA JUVE, CAMBIA IL MONDO. IL MILAN DIVENTA FAVORITO PER IL CAMPIONATO" – IL TECNICO ROSSONERO RIBATTE: “LA NOSTRA CLASSIFICA LA DOBBIAMO VEDERE AD APRILE…” - VIDEO
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…