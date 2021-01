“GIOCA E NON ROMPERE” – L’INTER SPAZZA VIA IL CROTONE NELLA RIPRESA. CONTE SI MANGIA VIVO IL CILENO CHE, DOPO AVER PROCURATO IL RIGORE DEL MOMENTANEO PARI DEI CALABRESI, PROTESTA CON L'ARBITRO E LO SOSTITUISCE – CON SENSI AL POSTO DI VIDAL NEL SECONDO TEMPO L’INTER DILAGA, TRIPLETTA DI LAUTARO – LUKAKU SEGNA E POI ESCE PER UNA CONTRATTURA AL QUADRICIPITE – UNFAIR PLAY TWEET: "L’ERRORE DI CONTE E’ STATO SCHIERARE VIDAL DUE GIORNI DOPO CAPODANNO”

inter crotone

Sono passati poco più di 30 minuti della partita Inter-Crotone e i nerazzurri dopo essere passati in svantaggio sono in vantaggio 2-1. Arturo Vidal commette in area un fallo da rigore su Reca che l'arbitro Aureliano, dopo aver consultato il Var, assegna alla squadra guidata da Stroppa.

Le proteste del centrocampista cileno non piacciono ad Antonio Conte che lo riprende in modo deciso: "Gioca e non rompere!". Il rigore viene realizzato da Vladimir Golemic per il momentaneo 2-2 della squadra calabrese. A fine primo tempo l'allenatore della squadra nerazzurra decide di lasciare il cileno negli spogliatoi, al suo posto fa entrare l'ex centrocampista del Sassuolo Stefano Sensi.

