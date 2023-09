“IL GOL DI MANOLO PORTANOVA METTE A TACERE LE POLEMICHE” - BUFERA SUL RADIOCRONISTA RAI NICOLA ZANARINI CHE DURANTE LA TRASMISSIONE “TUTTO IL CALCIO MINUTO PER MINUTO” CELEBRA LA RETE DEL CALCIATORE RICHIAMANDO LE CONTESTAZIONI NEI SUOI CONFRONTI DOPO LA CONDANNA IN PRIMO GRADO PER STUPRO (PORTANOVA E’ IN ATTESA DELLA SENTENZA DEFINITIVA) - IL TWEET DI FILIPPO SENSI (SENATORE PD): “DITEMI SE QUESTO È SERVIZIO PUBBLICO” – IL RADIOCRONISTA POI SI SCUSA: VIDEO

«Un gol meraviglioso da parte di Manolo Portanova che mette a tacere le polemiche». Così il radiocronista Rai Nicola Zanarini ha celebrato durante la trasmissione «Tutto il calcio minuto per minuto» la rete con cui il centrocampista classe 2000, in prestito alla Reggiana (il suo cartellino appartiene al Genoa), ha permesso alla sua squadra di portarsi momentaneamente in vantaggio sulla Cremonese (2-2 il risultato finale) nella quinta giornata di serie B.

Parole apparse subito inopportune considerata la situazione giuridica del giocatore, che lo scorso 6 dicembre è stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione (ha fatto ricorso, Appello previsto per novembre) in seguito all'accusa di violenza sessuale di gruppo, avvenuta in un appartamento di Siena, nei confronti di una ragazza di vent'anni (i fatti risalgono al maggio 2021).

Gol di Portanova, cosa ha detto il radiocronista

«Portanova trova un gol davvero meraviglioso — inizia così la celebrazione del radiocronista Rai — ecco l'uomo più discusso dall'inizio della stagione. A Reggio Emilia ha spaccato la tifoseria con la sua condanna in primo grado per stupro. Non lo volevano in tante, soprattutto le tifose della Reggiana. Invece gli ultrà, le "teste quadre" lo volevano eccome e infatti è andato a festeggiare proprio sotto la curva il terzo gol stagionale dopo i due in Coppa Italia».

Il tweet e le polemiche

«Questa può essere una telecronaca del servizio pubblico?», il tweet postato successivamente su X (ex Twitter) da un incredulo Filippo Sensi, senatore Pd e fondatore del blog nomfup.

Le scuse del radiocronista: «Ho fatto una grossa stupidaggine»

«Oggi pomeriggio durante la radiocronaca di Reggiana-Cremonese su Radio Rai ho fatto un commento sicuramente fuori luogo dopo il gol di Manolo Portanova — quanto scritto dallo stesso Nicola Zanarini sul proprio profilo Facebook — Non intendevo certo dire che il caso sia chiuso da una rete o le polemiche spazzate via da un gesto sportivo, tanto che subito dopo ho ricordato che l'appello dopo la condanna in primo grado a 6 anni per la grave accusa di stupro di gruppo si terrà nei prossimi mesi a Firenze.

Ho seguito la questione negli ultimi tempi dando voce alle associazioni di donne di Reggio Emilia che hanno contestato la scelta di ingaggiare il giocatore e ho anche criticato la società granata per il suo lungo silenzio in merito, e sottolineato anche la grande prudenza del Comune nel prendere una posizione. Lungi da me il voler assolvere un imputato per un gol, nell'enfasi della radiocronaca mi è scappata una grossa stupidaggine, di cui mi scuso, e anche nel seguito della radiocronaca ho detto che il gol di oggi NON mette certo fine al caso Portanova e alle polemiche che sono seguite all'ingaggio del giocatore».

