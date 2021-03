“GOOD TEAM UN CAZZO, COGLIONE CHE NON SEI ALTRO, SOMARO” – LO SPIEGONE DI PIOLI CHE CE L’AVEVA CON IL VICE-ALLENATORE DEL MANCHESTER UNITED: "MI SPIACE PER LA REAZIONE CHE HO AVUTO, A SOLSKJAER HO FATTO I COMPLIMENTI”. NEL MIRINO L’ASSISTENTE CHE NEGLI ULTIMI MINUTI DI GIOCO AVEVA FATTO RICORSO A TRUCCHETTI DA SERIE C ALLONTANANDO PIU’ VOLTE IL PALLONE PER PERDERE TEMPO – VIDEO

Anche a un signore come Stefano Pioli può capitare di perdere la pazienza. Specie alla fine di un doppio confronto tesissimo come quello tra Milan e Manchester Utd, terminato con l'eliminazione del Diavolo negli ottavi di Europa League. Un momento di nervosismo per il quale Pioli s'è scusato, con una dichiarazione all'Ansa diffusa nella serata di oggi.

Spiacevole episodio con protagonista l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, al termine della gara persa per 1-0 contro il Manchester United, che ha sancito l'eliminazione dei rossoneri dall'Europa League. Il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, ha fatto i complimenti di rito al collega, che, però, non sembra averla presa bene. In verità pare che lo sfogo di Pioli fosse rivolto verso Kieran McKenna, assistente del norvegese, che negli ultimi minuti di gara aveva allontanato più volte il pallone per perdere tempo. La ricostruzione dell'episodio

LA RICOSTRUZIONE

Questi i fatti: al fischio finale del match di San Siro, il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer è andato a stringere la mano al tecnico rossonero, che però in quel momento stava sfogando la rabbia nei confronti di Kieran McKenna, vice di Solskjaer, "colpevole" di aver allontanato più volte il pallone per perdere tempo nei concitati minuti finali. L'assistente del norvegese è stato apostrofato con un paio di insulti in italiano, episodio che ha portato alle scuse di Pioli: "Mi spiace per la reazione che ho avuto, non capiterà più - le sue parole -. A Solskjaer ho fatto i complimenti, ero arrabbiato con il suo assistente". Episodio chiuso, dunque. E tutto chiarito.

