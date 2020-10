“IL GOVERNO FA DECRETI ALLA CAZZO DI CANE” – LA STILETTATA DI MIHAJLOVIC A CONTE (GIUSEPPE): "MANDZUKIC? NON LO VOGLIAMO. TANTO VALE ASPETTARE GENNAIO. DOBBIAMO ESSERE LUCIDI, NON COME IL GOVERNO CHE..." – LA SIMPATIA PER SALVINI E LA BATTUTA A BONACCINI CHE DOPO AVER APERTO GLI IMPIANTI REGIONALI A UNA QUOTA DI SPETTATORI, SI SENTÌ DIRE DA MIHAJLOVIC “HA FATTO UNA COSA CORAGGIOSA, NON SEMBRAVA NEMMENO DI SINISTRA”.

Matteo Dalla Vite per gazzetta.it

sinisa mihajlovic foto mezzelani gmt 004

Sinisa Mihajlovic e l’essere... Sinisa Mihajlovic. Davanti al quinto infortunio serio (Santander, fuori 4 mesi) e alla domanda se chiederà alla società di intervenire sul mercato degli svincolati, il tecnico del Bologna articola i suoi pensieri così. “Prendere per prendere non mi va, comprare tanto per comprare non ha senso. Sugli svincolati non ci sono giocatori che andrebbero bene, per ora restiamo cosi.

Mandzukic? Non lo vogliamo, mai sentito parlarne, poi uno grande e grosso così ci mette del tempo per entrare in forma. Tanto vale aspettare gennaio. Non voglio fare le cose tanto per fare, ci vuole logica nelle cose, dobbiamo essere lucidi, non prendiamo ad esempio il Governo che fa decreti a c... di cane. Ok, non dovevo dirlo ma ormai l’ho detto“.

L’ultima volta che chiamò in causa un politico successe con il governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini che, dopo aver aperto gli impianti regionali a una quota di spettatori, si sentì dire da Mihajlovic “ha fatto una cosa coraggiosa, non sembrava nemmeno di sinistra”.

GIUSEPPE CONTE DPCM MODE BY CARLI

Tre punti da fare: la gara contro il Cagliari domani sera per il Bologna diventa fondamentale. “L’identità di squadra l’abbiamo - continua Mihajlovic - ma questi ragazzi si devono parlare di più. Comunicare. Stanno tutti sui social, sempre. Noi nei nostri ritiri stavamo insieme e giocavamo a carte, ora stanno sui social... Poi serve maggior concentrazione, voglia, rabbia, dare qualcosina in più. Devono essere più compatti e lavorare mentalmente, risolvendo insieme le difficoltà, senza arrendersi”.

GIUSEPPE CONTE MES

