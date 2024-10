13 ott 2024 19:00

“GUADAGNAVO 500MILA EURO AL MESE MA ERO NELLA MIA STANZA, A COMBATTERE CON LA DEPRESSIONE” – L’EX METEORA DELL’INTER YANN M’VILA PARLA DELLA SUA INFANZIA DIFFICILE E DEI SUOI PROBLEMI DI SALUTE MENTALE: “VIVEVO IN UN CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZE, CON MIA MADRE. IL CALCIO ERA L'UNICO MODO PER EVADERE DALLA REALTÀ” – “QUANDO FIRMAI IL MIO PRIMO CONTRATTO NON RIUSCIVO AD AIUTARE MIA MADRE E LE MIE SORELLE PERCHÉ MIO PADRE SI PRENDEVA TUTTO. SE VENIVO PAGATO IL 5 DEL MESE E ANDAVO AL BANCOMAT IL 6 O IL 7, NON C'ERA GIÀ PIÙ NULLA…