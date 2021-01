“GUAI A CHI FA SOFFRIRE I MIEI FIGLI! IO SONO UNA TIGRE, MI BUTTEREI NEL FUOCO PER LORO” – LA EX COMPAGNA DI ZENGA, ROBERTA TERMALI, VA ALL’ATTACCO DI WALTERONE: “DOVREBBE CHIEDERE SCUSA A NICOLÒ PERCHÉ HA SOFFERTO DI PIÙ E HA PROTETTO ANDREA CHE ERA PIÙ PICCOLO. IL LORO PADRE NON C’ERA” – PARLA ANCHE L’ALTRA EX DI ZENGA, HOARA BORSELLI: "WALTER E I FIGLI? RICORDO CHE SOFFRIVANO DA ENTRAMBE LE PARTI. MA LUI E’ UN CAPITOLO LONTANO DELLA MIA VITA"

-

Da golssip.it

jacopo e nicolò zenga

Le due ex compagne di Walter Zenga hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della rivista Chi per quanto riguarda la disputa tra i figli e l’ex portiere. Un tema delicato, che tocca la sensibilità di molti. Entrambe hanno scelto un profilo basso.

roberta termali zenga

Roberta Termali: “Ci tengo a specificare, a scanso di ogni equivoco, che non voglio parlare di Walter, perché non lo sento da tempo e lui potrebbe dirmi “fatti i fatti tuoi”. E lo stesso deve valere per lui nei miei confronti. Appartiene a una vita che non c’è più. Sono 24 anni che ci siamo lasciati. Non ho nulla da dire se non che Walter dovrebbe chiedere scusa per primo a Nicolò perché ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo.

walter zenga roberta termali e figli

Niki lavora in un’azienda, si fa il mazzo; Andrea prima del GF Vip faceva l’agente immobiliare. Il padre, il loro padre, non c’era. Posso assicurarvi che non mi vedrete in giro a spiattellare i fatti di casa nostra, a differenza di quanto fanno altri. L’ho trovato davvero ingiusto. Qui si tratta di rapporti umani, di sofferenza e del cuore. E da madre non posso dire altro che: guai a chi fa soffrire i miei figli! Io sono una tigre, mi butterei nel fuoco per loro”.

zenga

Hoara Borselli: “Quando ci si lascia si soffre sempre in due: chi abbandona, appunto, e chi viene abbandonato. Mi auguro che tutto si risolva per il meglio. Walter è un capitolo lontano della mia vita. Siamo stati insieme cinque anni e onestamente non mi piace star qui a rilasciare dichiarazioni come “la ex di”. Ma qui si tocca un tema importante: non si parla di gossip, ma del rapporto tra padre e figli.

WALTER ZENGA ANDREA ZENGA

Io mi ricordo quegli anni: soffrivano da entrambe le parti. Quando io sono stata con Walter lui aveva iniziato a fare l’allenatore in giro per il mondo. Ricordo che per tre anni siamo stati negli Stati Uniti: la distanza, quella enorme distanza, non ha certo aiutato a migliorare i rapporti. In cuor mio mi auguro che ritrovino la serenità. Ricordo la sofferenza da ambo i lati. Ed era tanta. Da entrambe le parti. Tifo per il oro bene. ecco. Walter? Per quel che mi riguarda è un capitolo chiuso: non l’ho mai più sentito”.

WALTER E NICOLO' ZENGA andrea zenga HOARA BORSELLI CASSANO ZENGA hoara borselli 24 HOARA BORSELLI walter zenga e diego armando maradona hoara borselli 19 hoara borselli in vita da paparazzo 1 hoara borselli 22 hoara borselli 23 HOARA BORSELLI hoara borselli 21 hoara borselli 8 hoara borselli 20 SALGADO - TOLDO - MARADONA - INFANTINO - ZENGA - BOBAN - BATISTUTA - TREZEGUET samp roma ferrero zenga eder andrea zenga walter zenga roberta termali hoara borselli 9 mancini zenga hoara borselli 4 il look di walter zenga versione lego WALTER ZENGA hoara borselli hoara borselli 11 WALTER ZENGA 76 zenga andrea zenga hoara borselli 5 roberta termali fazio zenga hoara borselli 10 zenga andrea zenga zenga de filippi ZENGA RALUCA andrea zenga ANDREA ZENGA ROBERTA TERMALI