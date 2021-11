26 nov 2021 13:09

“A GUARDIOLA RUBEREI L’IDEA TATTICA DELLA SUPERIORITÀ NUMERICA IN OGNI ZONA DEL CAMPO, AD ANCELOTTI LA CALMA. A MOURINHO? NON HO TROVATO NIENTE CHE MI ISPIRI" - LE FRASI DI JURIC SULLO "SPECIAL ONE" CHE ACCENDONO ROMA-TORINO. IL TECNICO GRANATA HA POI CORRETTO IL TIRO NON RISPARMIANDO LA STILETTATA: "SPERO TORNI QUELLO DI 10 ANNI FA, IL SUO CALCIO ULTIMAMENTE NON L'HO VISTO..."