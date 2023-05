Estratto da fanpage.it

orlasloan devil baby 44

Si chiama Orla Sloan e rischia il carcere per un processo che la vede accusata di stalking. Dopo un'avventura di una notte insieme al fantasista del Chelsea Mason Mount, la ragazza ha cominciato a bombardare il giocatore e i suoi compagni di squadra per avere altri appuntamenti. La ragazza, 22 anni soprannominata "Devil Baby", ha ammesso di aver cercato con insistenza il calciatore cambiando 21 volte numero di telefono.

"Ero terrorizzato"

Mason Mount, il giocatore del Chelsea 24enne (circa 130 presenze con la maglia del Chelsea e 29 gol) ha dichiarato di essersi sentito terrorizzato quando l'ha vista presentarsi al campo di allenamento del Chelsea e di essere così traumatizzato che per giorni non è riuscito a dormire. Adesso, Orla Sloan – che si dichiara influencer – dovrà affrontare il processo per stalking il 20 giugno. La pena massima è il carcere.

Chi è Orla Sloan

Orla Melissa Sloan, 22, di professione è una influencer e una modella inglese. Al momento, la sua pagina Instagram raccoglie più di 80mila follower

(...)

mason mount

I COLLAGE DELLE EX FIDANZATE TAGGANDO AMICI E PARENTI

Estratto da corriere.it

(...) Del resto le minacce erano piuttosto esplicite. «So tutto di Bethany, so tutto di Esme, scoprirò qualsiasi cosa perché niente mi sfugge», aveva scritto ad esempio Sloan a Mount, mandandogli dei collage di foto di altre ragazze che il calciatore aveva frequentato, sulla sua chat di Instagram e su Whatsapp, firmandosi «Only God 10». La ragazza era stata capace di taggare nei suoi messaggi anche amici e parenti del trequartista, oltre al dichiarare di essere (falsamente) incinta di lui, perseguitandolo con foto sempre nuove. Stesso tipo di minacce anche nei confronti di Gilmour e Chilwell. «Sa dove abito e dove mi alleno, ho il terrore che possa presentarmisi davanti ovunque vada», ha dichiarato Mount in tribunale.

orla sloan devil baby

Nonostante il calciatore non le rispondesse più e la bloccasse, lei riprendeva il discorso con un nuovo numero scrivendogli messaggi del tipo: «Voglio sapere di te, mi dispiace ma non posso stare senza, parlami, lo apprezzo tanto, perché non posso continuare in queste condizioni». Ma anche: «Devi accettare le mie scuse e dire che ti dispiace altrimenti sarà la mia personalità da “Devil Baby” a venire fuori e le cose non andranno bene». Il processo che la vede imputata però, in vista di una sentenza esemplare, potrebbe presto non far andar bene le cose neanche a lei.

orla sloan devil baby 56 orla sloan devil baby 33 billy gilmour orla sloan devil baby 32 orla sloan devil baby 3 ben chilwell orla sloan devil baby 45