(…) «Melbourne? Gli australiani sono abituati ai canguri, che ne sanno del tennis» racconta Vanja mentre arrostisce hamburger. «Lo hanno molestato, crocefisso», dice un ragazzo che porta in spalla una borsa da cui spuntano le impugnature di due racchette, «lo hanno trattato come un criminale». In un Paese diviso dal referendum per garantire più autonomia alla giustizia, che ha portato al voto meno di un terzo della popolazione, il popolo di Nole è compatto, solidissimo, un fronte quasi militare.

(…) Nole studia la prossima mossa: una richiesta di risarcimento danni da 5 milioni di euro al governo australiano per quella che, a Belgrado, chiunque passeggi per strada non fatica a definire "una tortura". "Vaccino o fine della carriera", titolava ieri il giornale serbo Informer .

Già, perché senza vaccino, l'unico Slam in cui Djokovic potrà competere sarà, almeno per quest' anno, Wimbledon. Ma se la pandemia si protraesse? Due sponsor - una banca, un produttore di orologi svizzero - hanno confermato il loro sostegno al tennista serbo. Ma per quanto, ancora? «Le regole d'ingresso le decidono gli Stati, ma se queste regole siano umane o anche solo opportune, be', questa è un'altra storia», dice Blazo Nedic, esperto di diritto dell'immigrazione.

La premier Ana Brnabic alla Cnn lo difende: «Per me Djokovic non è un No Vax, ha fatto una scelta personale, non so perché non voglia vaccinarsi. Quando organizzò l'Adria Tour noi avevamo messo i vaccini a disposizione dei tennisti che non potevano vaccinarsi nei loro Paesi e Nole allora era favorevole alla possibilità di vaccinarsi per chi lo chiedeva».

