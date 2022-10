COME DAGO-ANTICIPATO, NON È FIN-ITA – IL MINISTRO DELL'ECONOMIA GIORGETTI HA INTERROTTO LA TRATTATIVA IN ESCLUSIVA PER LA CESSIONE DI ITA AIRWAYS CON IL FONDO CERTARES, AIR FRANCE E DELTA, CORDATA CHE ERA STATA PREFERITA DAL GOVERNO DRAGHI – IN UNA NOTA, IL MEF SPIEGA CHE "PROSEGUONO LE INTERLOCUZIONI PER LA DEFINIZIONE DI UN POSSIBILE ACCORDO DI CESSIONE DEL CONTROLLO DI ITA” – A QUESTO PUNTO TORNANO IN PISTA MSC E LUFTHANSA