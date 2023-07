“HO 22 ANNI, SE NON VADO COSÌ FORTE ORA…” – THOMAS CECCON PARLA DOPO L’ORO NEI 50 DELFINO AI MONDIALI: “MI GODO LE MEDAGLIE, NON SONO SCONTATE E PUÒ ANCHE NON SUCCEDERE PIÙ” - DOMANI IL NUOTATORE AZZURRO SARÀ IN VASCA PER IL SECONDO ORO NEI SUOI 100 DORSO: “È LA MIA GARA, SARÀ TIRATA. DEVO STARE TRANQUILLO, COL RITORNO IN PROGRESSIONE POSSO PORTARLA A CASA” – VIDEO

Thomas Ceccon, baffetti e capelli lunghi. Si tuffa per la semifinale dei 100 dorso di cui è primatista mondiale. Nelle batterie è andato stranamente piano. E allora la domina. Va in finale con il miglior tempo. Poi, mezzora dopo, eccolo che si rituffa per la finale dei 50 delfino. Che non è proprio la sua gara. Un lampo. Vince l’oro. E’ campione del mondo.

Poi Ceccon, con quella monoespressione sempre seriosa, va in tv, davanti al microfono della Rai, e distribuisce una serie di risposte lontanissime dalla solita retorica dello sportivo vincente. Una manna dal cielo.

“Ho fatto una cosa fantastica. Prima ho fatto un 100 dorso eccellente. Ma sono meno stanco adesso che dopo i 100 dorso. Sono campione del mondo e sono contento. Ma non ne farò più di 50 metri, non li odio ma non mi piacciono. Non li vediamo benissimo. Li dovevo vincere, li ho vinti. E adesso basta”.

Ceccon guarda la sua medaglia d’oro: “Mi piaceva più quella di Budapest, era più grossa e più pesante”. Non si sa se scherza o no. Non sorride. Però nemmeno mente mai.

“Ho rivisto le due gare che ho fatto oggi e credo che si commentino da sole. Ho 22 anni, se non le faccio adesso non posso farle a 30. Questo è un Mondiale che vale molto, per me. Mi sono commosso perché mi ha scritto mia madre che si stava per mettere a piangere. Non voglio deludere i miei quando gareggio, e questo cosa mi dà un qualcosa in più. Ora mi godo le vittorie di più, rispetto a prima. Magari quando sei giovane che non te ne rendi conto, non è scontato e può anche non succedere più. E’ giusto dare alle medaglie il valore che hanno”.

Domani Ceccon sarà in vasca per il secondo oro: “Domani è la mia gara. Stasera mi godo i 50 delfino. Domani sarà tirata, sono in mezzo a due atleti molto forti che passeranno molto forte. Devo stare tranquillo, col ritorno in progressione posso portarla a casa”.

