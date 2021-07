“HO AVUTO MOLTO STRESS. NON VOLEVO NEANCHE FARLA LA GARA” - DOPO SIMONE BILES, ANCHE IL NUOTATORE ITALIANO FEDERICO BURDISSO, BRONZO NEI 200 FARFALLA, ROMPE IL TABÙ DELLE PRESSIONI PSICOLOGICHE CONTINUE A CUI SONO SOTTOPOSTI GLI ATLETI: “IL SECONDO POSTO ERA NELLE MIE CORDE, MA NON SONO AL CENTO PER CENTO, SONO UN PO’ STANCO. QUESTA OLIMPIADE È STATA UN PO’ STRANA. FACCIO UN PO’ FATICA AD ACCORGERMI DI COSA STA SUCCEDENDO…” - VIDEO

Stefano Arcobelli per www.gazzetta.it

federico burdisso medaglia di bronzo tokyo 2020

Federico Burdisso è incredulo per l'impresa olimpica: "Non so neanche cosa dire. E' stata una finale bella, mi sono divertito.

Di sicuro non è stato uno dei miei migliori tempi, però come dicevo prima in queste finali conta mettere la mano prima, arrivare davanti.

federico burdisso tokyo 2020

Ce l'ho fatta, sono terzo. Ero sicuro che il secondo posto era nelle mie corde, purtroppo non sono al cento per cento, sono un po' stanco.Mi dovrò accontentare di un terzo posto...." scherza l'azzurro, che aggiunge: "Devo ancora realizzare bene. È stata un po' strana questa Olimpiade per me. Faccio un po' fatica ad accorgermi di costa sta succedendo in giro. Non volevo neanche farla la gara.

Ho avuto molto molto stress e tensione. Sono contento di averla fatta, di essere terzo. Ora penso ai 100 farfalla con più leggerezza, e provo a guadagnarmi un posto in staffetta nella mista dove anche lì potremo fare bene.

federico burdisso 1

Fede finisce la carriera e Fede Burdisso inizia la sua? Speriamo sia sullo stesso livello, anche se dubito..." va ancora di ironia il ragazzo che ha studiato in Inghilterra e avrebbe dovuto preparare negli Usa l'Olimpiade se non ci fosse stata la pandemia che lo ha tenuto a Roma.

federico burdisso tokyo 2020

7Scelta vincente. "Mi ricordo quando tre anni fa alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires, arrivai terzo dietro lo stesso giapponese e sono contento di essere arrivato qua ed essermi guadagnato la medaglia". Nella stessa gara al femminile, la cinese Zhang Yufei è la più veloce delle semifinali in 2'04"81 davanti all'americana Hali Flickinger 2'06"23 e all'ungherese Boglarka Kapas in 2'06"59.

