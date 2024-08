21 ago 2024 16:51

“HO AVUTO UNA VITA NON NORMALE, FORSE TROPPO BELLA. E IN QUALCHE MODO DOVEVO SCONTARLA” – SVEN GORAN ERIKSSON PARLA DEL CANCRO TERMINALE CHE GLI È STATO DIAGNOSTICATO A GENNAIO: “PENSO CHE SIAMO TUTTI SPAVENTATI DAL GIORNO IN CUI MORIREMO, MA LA VITA RIGUARDA ANCHE LA MORTE. SPERO CHE ALLA FINE LA GENTE DIRÀ, SÌ, ERA UN BRAV'UOMO, MA NON TUTTI LO DIRANNO” – GLI AMORI E I TRADIMENTI: “HO FATTO ALCUNE SCELTE STUPIDE IN PASSATO…” - VIDEO