26 lug 2023 09:57

“HO DATO OLTRE 100 MILIONI ALLO STATO PER UN DEBITO CHE MANCO AVEVO FATTO IO, DOVREBBERO CHIAMARMI ROBIN HOOD” – CLAUDIO LOTITO ACCUSATO DAL “FATTO” DI ESSERSI APPARECCHIATO CON L’EMENDAMENTO ALLA DELEGA FISCALE LO SCONTO PER PAGARE MENO TASSE PER LA LAZIO, SI DIFENDE: “CON TUTTI I SOLDI CHE HO PAGATO, PENSATE DAVVERO CHE DUE SPICCI MI CAMBINO LA VITA? È COME LA BUONA CONDOTTA NEL PENALE. CHE MALE C’È A PREMIARE CHI DA 15 ANNI FA IL SUO DOVERE?”