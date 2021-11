https://www.iene.mediaset.it/video/alex-schwazer_1102414.shtml

Alex Schwazer ha alzato bandiera bianca. Dopo aver vinto il ricorso “nella giustizia ordinaria, ma in quella sportiva no”, l’ex marciatore altoatesino adesso è un allenatore ed ha deciso di raccontare tutta la sua vicenda e di mettersi a nudo in un libro, uscito in questi giorni, “Dopo il traguardo”.

In occasione dell’uscita del suo libro, Schwazer è stato protagonista di una curiosa, simpatica e interessante intervista a Le Iene, andata in onda ieri sera, nella quale si è lasciato andare a confidenze davvero… intime.

Schwazer ha raccontato come fanno i marciatori a soddisfare i propri bisogni fisiologici durante una gara: “si ferma e fa la cacca. C’è anche chi ha fatto la cacca in gara. Io ho fatto anche la cacca, mentre correvo, a Roma, nel 2016, sono stato molto bravo. Al traguardo non ce l’avevo più nelle mutande, con l’acqua si sistema, poi io avevo anche tempo per sistemarmi perchè avevo parecchio vantaggio“, ha raccontato.

“Se ho rubato? Una merendina. Si so scopare, e non ho avuto molte donne. Sono un marciatore anche nel sesso, di solito sono abbastanza resistente, ma si cerca anche di essere velocisti. Mia moglie finora non si è lamentata“, ha aggiunto prima di raccontare la sua routine quotidiana: “mi sveglio la mattina, sveglio mia figlia, la porto all’asilo, e vado a lavorare, poi ceniamo alle 18.30 circa e andiamo a dormire alle 20.30“.

