GENERALI, LA CONTROFFENSIVA DI NAGEL – PER LA SFIDA IN CDA, MEDIOBANCA CHIEDE IN PRESTITO PER 8 MESI A UNA MISTERIOSA CONTROPARTE IL 4,4% DEL CAPITALE E SALE AL 17% CONTRO IL 12,53% DEL PATTO DEL VECCHIO-CALTAGIRONE-CRT – LIBERI ANCHE GLI ARZILLI VECCHIETTI DI ANDARE A CACCIA DI TITOLI IN PRESTITO O CONVINCERE I BENETTON – AL CDA DI LUNEDI’ SPAZIO ALLE TRATTATIVE: NAGEL SAREBBE PRONTO A SACRIFICARE IL PRESIDENTE GALATERI...