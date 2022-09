L'INTERVISTA DI TOTTI A CAZZULLO

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/ldquo-non-sono-stato-io-tradire-primo-rdquo-ndash-totti-323990.htm

LA RISPOSTA DI ILARY

Valentina Lupia e Andrea Ossino per repubblica.it

ILARY BLASI totti

“Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. La risposta di Ilary Blasi all’intervista rilasciata da Francesco Totti non è tardata ad arrivare. Ed è il silenzio, per il bene di Cristian, Chanel e Isabel. Nessuna replica, nessun contrattacco mediatico. Il suo avvocato, Alessandro Simeone, spiega che le parole dello storico capitano della Roma non cambieranno, almeno nel brevissimo tempo, la strategia comunicativa e legale scelta dalla conduttrice televisiva da quando è esploso lo scandalo della separazione, con annessi tradimenti, pedinamenti, accuse e frecciatine rilasciate ad amici e quindi arrivate sulle prime pagine dei giornali.

annamaria bernardini de pace a mattino cinque

Un dato sembra ormai certo: l’accordo non è stato trovato. La causa per il divorzio è sempre più vicina ed è lì, in tribunale, che Ilari farà sentire la sua voce. Dietro il “no comment” pronunciato con il solito garbo dall’avvocato Simeone si nasconde infatti un battaglia legale che va avanti da mesi e sta per arrivare allo scontro finale. “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni”, ha spiegato Ilary ad amici e collaboratori con cui questa mattina ha commentato l’intervista di Totti rilasciata al Corriere della Sera. E questo nonostante le accuse, pesantissime, che le ha rivolto l'ex capitano della Roma, compresa quella di avergli portato via dei Rolex.

alessandro simeone

“Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”, è sostanzialmente la decisione di Ilary, che resta in silenzio mentre tutto il mondo che la circonda continua a parlare di quella che sembrava essere una fiaba, adesso terminata senza un lieto fine. Se poi si rendesse indispensabile, la conduttrice si confesserebbe a Verissimo, la trasmissione dell'amica Silvia Toffanin, lo schema della puntata sarebbe già pronto: "Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie".

ILARY TOTTI 33 noemi bocchi totti smentite totti meme