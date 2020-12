6 dic 2020 15:15

“ICARDI NON DOVEVA GIOCARE” - QUANDO MARADONA SBROCCÒ DOPO LA PARTITA DELLA PACE PERCHÉ C’ERA IN CAMPO MAURO ICARDI: “SONO VERAMENTE INCAZZATO, MI AVEVANO PROMESSO CHE NON AVREBBE GIOCATO. LA PROSSIMA VOLTA FACCIANO GIOCARE LUI E NON MARADONA” - IL “PIBE DE ORO” NON HA MAI SOPPORTATO ICARDI PER IL TRADIMENTO A “MAXI LOPEZ”: “AI TEMPI NOSTRI LO AVREMMO PICCHIATO NEGLI SPOGLIATOI”. “MAURITO” INVECE NON HA MAI PERDONATO A DIEGO LA NOTTE DI SESSO CON WANDA NARA - VIDEO

Maradona attacca il "traditore" Icardi: «Non doveva giocare la partita della pace» Da www.ilmattino.it (2 settembre 2014) maradona incazzato con icardi partita della pace L'emozione dell'abbraccio con Papa Francesco, ma poi la rabbia per aver visto in campo Mauro Icardi. Diego Armando Maradona, stella della Partita della pace allo stadio Olimpico, ha attaccato il centravanti dell'Inter: «Non avrebbe dovuto giocare, è un discorso che affronteremo seriamente con gli organizzatori. La prossima volta facciano giocare lui e non Maradona». Nello scorso dicembre, quando era diventata pubblicata la relazione tra Icardi e Wanda Nara, ex moglie di Maxi Lopez, Maradona era stato durissimo con Maurito: «Ai tempi nostri uno così lo avremmo picchiato negli spogliatoi». Due mesi fa Icardi e Wanda Nara si sono sposati e l'ex showgirl argentina è in attesa di un figlio.