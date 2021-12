Da www.corrieredellosport.it

WAnda nara

Dopo il caso China Suarez, un nuovo scandalo ha colpito Wanda Nara e Mauro Icardi. La società fondata dalla coppia, la World Marketing Football SRL, sarebbe accusata di "riciclaggio di denaro", "violenza istituzionale" e "corruzione strutturale". Nel bel mezzo del nuovo terremoto che li ha colpiti, i media locali hanno aggiunto nuovi dettagli piccanti sul soggiorno in Argentina della moglie e procuratrice del bomber del Psg. Stavolta la persona coinvolta sarebbe il bodyguard di lei, Agustín Longueira.

Wanda Nara senza Icardi: le voci sulla guardia del corpo

Agustin Longueira guardia del corpo di Wanda nara

La teoria dello scandalo appartiene a Rodrigo Lussich, secondo cui ci sarebbe del tenero tra Wanda Nara e il suo bodyguard. “Chi verrà a prenderla in giro per casa? La guardia del corpo Agustín Longueira, che è affascinato da questa fama improvvisa. La porterà su una lettiga", ha detto il conduttore del programma tv Intrusos mentre la musica del film "The Bodyguard" suonava in sottofondo. Il giornalista ha indagato sul passato di Longueira:

Agustin Longueira Wanda Nara

"Ho scoperto che era un 'granatiere' a cavallo, è nato a San Pedro ed è affascinato da Wanda". “Wanda lo segue su Instagram e a lui lei piace. Certo, è una bella donna; e lei lo guarda avidamente. Svegliati Mauro Icardi, lì in Europa. Va bene, è meglio che dorma perché da sveglio era un disastro", ha concluso Lussich.

WANDA NARA, IL BODYGUARD RIVELA

AGUSTIN LONGUEIRA WANDA NARA 9

Proseguono le vacanze argentine di Wanda Nara. In attesa del'arrivo del marito, lady Icardi passa le sue giornate tra lavoro e svago. Dopo l'inaugurazione del suo nuovo negozio di cosmetica, la showgirl si è concessa qualche serata in discoteca in compagnia della sorella Zaira e di alcuni amici. Il tutto, come sempre, è stato documentato sui profili social della Nara, più attivi del solito in questi giorni.

Ma a chiarire che tipo di rapporto c'è tra la moglie di Icardi e Longueira ci ha pensato lui stesso attraverso alcune dichiarazioni rilasciate durante l'intervista concessa al programma Los Angeles de la Manana. "Sono l'unica guardia del corpo che ha al momento e lei è molto tranquilla e educata", ha dichiarato Longueira a proposito di Wanda Nara. Il bodyguard ha poi raccontato di come ha iniziato a lavorare per la showgirl: "Sono arrivato a Wanda tramite un'azienda che mi ha assunto per tutta la durata del suo soggiorno in Argentina, che si protrarrà probabilmente fino al 3 gennaio".

AGUSTIN LONGUEIRA WANDA NARA 93

Durante l'intervista però, i giornalisti Yanina La Torre e Angel Brito, hanno voluto indagare maggiormente sul rapporto tra Wanda e Augustin, incalzando i bodyguard con domande senza filtri: "Sei andato con lei a ballare al Tequila? L'hai accompagnata al bowling?", ha chiesto Brito. "Sono sempre vicino a lei e sono attento a quello che succede intorno", la risposta di Longueira. "Ma ci sei solo tu vicino a lei? Gli uomini si tirano indietro? Dicci la verità", ha insistito Yanina. "Non solo solo io", ha concluso il bodyguard senza però aggiungere altri dettagli.

