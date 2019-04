Icardi segna, i capi della Curva fanno segno agli ultras di non esultare pic.twitter.com/0UDD7ahjnU — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 3 aprile 2019

Rottura definitiva tra Icardi e i sostenitori dell'Inter, che a Genova insultano l'argentino e Wanda Nara. Cori di sostegno per Handanovic.

Mauro Icardi è tornato. Convocato, titolare e, insomma, nuovamente nerazzurro a tutti gli effetti. Ma sarebbe sbagliato affermare che tutti i problemi tra il centravanti argentino e l'Inter siano stati risolti in 24 ore, dopo due mesi di polemiche e accuse reciproche.

Ieri, la Curva Nord ha emesso un durissimo comunicato per sottolineare una volta per tutte il proprio distacco da Icardi. Un "vattene!" netto, secco, inappellabile. E oggi, ecco il bis da parte della tifoseria più calda dell'Inter, durante il riscaldamento degli uomini di Spalletti prima della gara di campionato contro il Genoa.

"Uomo di merda, Icardi uomo di merda".

Un classico coro da stadio, volenti o nolenti, ma riservato solitamente a un calciatore avversario. Magari a un personaggio particolarmente controverso, oppure a un ex poco gradito. Icardi un ex dell'Inter non lo è (ancora), ma la rottura con la propria tifoseria è ormai evidente.

Nemmeno la moglie/agente dell'argentino, Wanda Nara, è stata risparmiata dalla rabbia della Curva Nord: insulti anche per lei. Mentre sono stati oggetto di cori di stampo positivo altri elementi dell'Inter, come Matteo Politano e Samir Handanovic. Il nuovo capitano.

SPALLETTI

Mauro Icardi torna in campo con l'Inter 53 giorni dopo l'ultima volta e trova subito il gol nel 4-0 contro il Genoa. Al termine della partita del Luigi Ferraris, ha parlato Luciano Spalletti: "Mauro poteva fare anche meglio, - ha dichiarato l'allenatore dei nerazzurri a Sky Sport - ha fatto una buona partita e la squadra ha reagito in maniera corretta".

CASO ICARDI - Riguardo alle liti all'interno della squadra, Spalletti ha duettato con Giancarlo Marocchi. L'opinionista ha detto: "Sarà stato faticoso per te. Te lo meriti un bicchiere di vino? Perché hai bisogno di rilassarti". La risposta è immediata: "Voi dovreste rilassarvi. Per me è un divertimento stare dentro questo spogliatoio, è come stare seduto sul divano di casa mia. Dipende dal contesto in cui sei nato. Tu sei stato sempre nella Juve, vincevi sempre. Io non ho vinto niente. Per me vivere queste situazioni è come toccare il cielo per un dito. Sono diventato allenatore perché mi piace gestire il contatto con le altre persone e spesso ci si guadagna molto".

L'allenatore nerazzurro ha continuato a rispondere alle domande sul centravanti argentino: "Ha pagato quello che doveva pagare, era un'imposizione. Vanno fatti dei ragionamenti per il bene della squadra. C'era da fare un passo tutti quanti insieme e oggi abbiamo avuto un attaccante in più. Con un giocatore in più in rosa siamo più forti". E poi un messaggio a chi cura gli interessi del giocatore: "Se lui non si spiega con la squadra resta fuori, c'è da mettere sempre il bene dell'Inter davanti. Stasera lo hanno fatto tutti. Magari non abbiamo la totalità del soggetto, ma abbiamo un attaccante in più e lo sfruttiamo per vincere le partite".

GRANDE INTER - "Una buona serata per noi - prosegue Spalletti - l'abbiamo gestita bene dal primo momento in cui siamo entrati in campo. Siamo stati lucidi e abbiamo avuto pazienza, al contrario di quanto fatto contro la Lazio. Siamo stati bravi a creare gli spazi giusti e a sfruttare le occasioni sotto porta":

