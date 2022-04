14 apr 2022 13:57

“IERI SERA GUARDIOLA HA ELIMINATO SIMEONE E IL PIÙ DIFENSIVO DEI DUE NON È STATO QUELLO CHE TUTTI AVREBBERO CREDUTO CHE FOSSE” - "L’EQUIPE" MARAMALDEGGIA SUL SECONDO TEMPO All?INSEGNA DEL CATENACCIO DEL CITY DI PEP: "HA INDOSSATO I PANNI DELL’ATLETICO. TUTTI DIETRO, PERDITE DI TEMPO E PALLONI SPAZZATI VIA. NON SARÀ LA PRIMA PARTITA CHE PEP MOSTRERÀ ALLE RIUNIONI DI FAMIGLIA DEI FIGLI DI CRUYFF. MA PUÒ ESSERE UNA ULTERIORE SFUMATURA SULLA..."