“IMMOBILE STAVA BENE QUANDO E’ PARTITO PER LA NAZIONALE” – LOTITO ATTACCA MA VIENE SMENTITO DAL MEDICO DEGLI AZZURRI ANDREA FERRETTI: “CIRO È ARRIVATO GIÀ INFORTUNATO. PUÒ CAPITARE CHE I NOSTRI COLLEGHI POSSANO OMETTERE DI SEGNALARE UN INFORTUNIO…” – BONUCCI E LE POLEMICHE SUGLI INFORTUNI: “SONO FRIVOLE E MANCANO DI RISPETTO ALL’ESSERE UMANO. CI HANNO FATTO SORRIDERE QUESTI DISCORSI. IO NON MI SONO MAI TIRATO INDIETRO”

Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Svizzera.

Ho respirato sensazioni positive in questi giorni, c’è equilibrio com’è sempre stato da quando è arrivato Mancini. Le polemiche sugli infortuni non le abbiamo commentate, ci hanno fatto sorridere. Sabato ero affaticato, Allegri ha preferito far giocare Rugani e ha fatto bene. Sono polemiche frivole, che mancano di rispetto all’essere umano. Vogliamo sempre vincere, col club e in Nazionale e non mi sono mai tirato indietro.

Il pubblico ci darà un contributo importante, speriamo di festeggiare insieme dopo la partita. L’esperienza del 2017 ti resta dentro come ogni cosa che ti lascia il segno. Siamo pronti a fare una grande prestazione, poi lunedì chiuderemo il discorso.

“Immobile stava bene quando è partito per la Nazionale”, ha detto il presidente della Lazio Lotito. A stretto giro arriva la risposta del medico della Nazionale Andrea Ferretti, che indirettamente lo smentisce:

“Immobile si è presentato al raduno riferendo un dolore al polpaccio insorto nel corso della partita contro la Salernitana. Come tutti gli altri calciatori arrivati in condizioni non perfette, lunedì è stata programmata un’attività di recupero in acqua e nessuno si è allenato nel modo più assoluto. Trascorse le 36 ore canoniche abbiamo sottoposto Immobile e altri giocatori a una risonanza magnetica. Quella di Ciro mostrava segni di sofferenza del muscolo soleo sulla base dei quali è stato ritenuto non recuperabile per le nostre partite e dunque è tornato in sede. Il fatto che non ci sia stato segnalato l’infortunio dal club è una cosa che può succedere nella concitazione del dopo partita. Può capitare che i nostri colleghi delle volte possano omettere di segnalare l’accaduto, ma questo non incide mai sui nostri comportamenti, dunque nessun problema”.

