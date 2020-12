6 dic 2020 13:00

“INTER E JUVE IN CRESCITA. I BIANCONERI NON HANNO MAI PERSO MA PIRLO HA 6 PUNTI IN MENO RISPETTO A SARRI” – SCONCERTI: “LA SQUADRA DI CONTE E’ ALLA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA E SEMBRA LA PIU’ COMPLETA. HA SVELTITO IL GIOCO E HA PIÙ COSCIENZA DI SÉ . IL TORINO HA I SINTOMI DI UNA BUONA SQUADRA MA PERDE SEMPRE IN RIMONTA, I SUOI SONO CROLLI DI PAURA" - VIDEO