22 dic 2021 12:47

“IO ARRIVERÒ IN CAMERUN IL 7 GENNAIO PER VEDERE GIOCARE A CALCIO. E CI SARÒ ANCHE IL 6 FEBBRAIO PER CONSEGNARE LA COPPA” – IL PRESIDENTE DELLA CAF PATRICE MOTSEPE HA ANNUNCIATO CHE LA COPPA D’AFRICA SI GIOCHERÀ - E POI MANDA UN MESSAGGIO ALLE SOCIETA' EUROPEE: "LE REGOLE FIFA IMPEDISCONO AI CLUB DI TRATTENERE UN GIOCATORE CONVOCATO PER LA NAZIONALE PER UNA COMPETIZIONE UFFICIALE”