“Io nei miei 6 Mondiali e nei miei 7 Europei fatti da telecronista avrei pagato di tasca mia per avere Lele Adani come commentatore tecnico”. A difendere l’ex difensore di Inter, Lazio e Fiorentina finito nella bufera per l’esultanza smodata al gol di Messi scende in campo il telecronista Rai in pensione Gianni Cerqueti che ingaggia duelli rusticani su Twitter con calciofili e calciofolli critici nei confronti di Adani. A chi rimpiange i tempi di Martellini e Pizzul, Cerqueti replica: “Pizzul non ha mai amato (uso un eufemismo) la figura del commentatore tecnico. E lo dico per esperienza personale…”. Poi la voce Rai ricorda i tre “fuoriclasse” con cui ha condiviso le sue telecronache: “Mauro Sandreani, Alberto Bollini e Claudio Icardi”.

No, il "dibbbattito" su Adani, no. Sui social non si parla d'altro. Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani scomoda Paolo Valenti, conduttore di 90°Minuto e rammenta le sue parole: “L’aggettivazione in una telecronaca deve essere come l’olio nell’insalata. Mai metterne troppo perché la rovina. Ecco: Adani è come se ne rovesciasse un barile in una insalatiera”.

Pippo Russo ("Domani") affonda il colpo: “La Rai non può presentare Adani in telecronaca. Non si può ascoltare un circo così. Non è accettabile che sovrasti il telecronista nel raccontare la partita. Né quelle urla da cavernicolo sul gol. Basta così” Riccardo Cucchi, voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto”, spiega: “Ogni epoca ha i suoi commentatori. Il modo di raccontare il calcio cambia e cambiano i telespettatori. Il giudizio su Adani sarebbe condizionato dal "mio" tempo. E dunque non so quanto sarebbe utile. Dico però che Bizzotto è un telecronista di qualità”.