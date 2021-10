11 ott 2021 19:01

“IO E FEDE? SECONDO ME NON ABBIAMO MAI LITIGATO” (MA SECONDO LA PELLEGRINI A LUI RODEVA IL CULO) - MASSIMILIANO ROSOLINO, OSPITE DI SERENA BORTONE, TORNA SULLA POLEMICA CON “LA DIVINA”: “HO PROVATO DUE VOLTE A CHIAMARLA E NON MI HA RISPOSTO. INOLTRE HO DETTO “MESSA” SU UN PIEDISTALLO, NON CHE CI SI METTE. IO PENSO CHE NON ABBIA BISOGNO DI TUTTO QUESTO….”