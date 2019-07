federica pellegrini foto mezzelani gmt 014

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Stefano Arcobelli per gazzetta.it

Un poker sensazionale. E’ Fede immensa, anzi di più. I 200 sl sono solo suoi. Ai Mondiali la Pellegrini è ancora medaglia d’oro come nel 2009, nel 2011 e nel 2017. Che meraviglia, a quasi 31 anni. Troppe emozioni. Fede eterna. Il miglior crono dopo il suo record mondiale per l’ultimo titolo, l’ottavo podio consecutivo.

Divina per sempre. Una padrona. Fede vira ai 50 settima in 27”05, ai 50 è già quarta in 56”10, ai 150 è seconda un 1’25”32 e ai 200 trionfa in 1’54”22. Marziana. Uno spettacolo. Chiama il pubblico al suo show! I 200 stile libero sono suoi: l’argento in 1’54”66 è per la Titmus, il bronzo in 1’54”78 è per la Sjostrom che è stata soccorsa poi a bordo vasca dai medici che hanno dovuto anche aiutarla con la maschera di ossigeno.

PELLEGRINI

Da ansa.it

Federica Pellegrini ha vinto l'oro mondiale nei 200 sl a Gwangju. "Io non ci credo ancora, mai avrei immaginato l'oro. Io infinita? Si". Federica Pellegrini in lacrime di gioia celebra l'ennesimo successo di una carriera straordinaria, con il quarto titolo colto ai mondiali di Gwangju.

FEDERICA PELLEGRINI CONQUISTA L’ORO NEI 200 STILE LIBERO

Beatrice Tomasini per www.tpi.it

Federica Pellegrini vince l’oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 a Gwangju, in Corea del Sud con il tempo di 1’54″22. Per la campionessa olimpica è il quarto titolo iridato dopo il trionfo a Budapest nel 2017. In semifinale la nuotatrice veneta era stata la più veloce di tutti toccando la piastra in 1’55”14 e oggi non ha deluso nella sua ottava finale mondiale consecutiva nella sua distanza preferita.

Quella stessa distanza che avrebbe voluto lasciare due anni fa dopo aver conquistato l’ennesimo titolo iridato a Budapest e che invece è ancora sua nonostante i 31 anni alle porte (il prossimo 5 agosto). “Io non ci credo ancora, perché in acqua ho fatto quello che ho voluto, sentendomi come volevo 50 dopo 50.

Incredibile il tempo che ho fatto, significa che tutto il lavoro che stiamo facendo paga tanto, come non mai. Sono molto contenta perché è il mio ultimo Mondiale, piango non per dispiacere ma per felicità”, le sue prime parole dopo la gara. E poi ha aggiunto: “A me piace lavorare perché mi piace trarre i risultati del lavoro che ho fatto. Non sempre è arrivato nella mia carriera. Oggi me la stavo facendo sotto come non mai, abbiamo deciso di fare questa gara al Sette Colli. A 31 anni sono felice: Budapest è stato fortemente voluto ma mai avrei immaginato l’oro, arrivando qui sono successe cose strane una dietro l’altra e mi sono trovata a giocarmi qualcosa di importante quasi di passaggio. Il tempo mi sorprende ancora di più”.