Francesco Persili per Dagospia

“Andiamo a prenderci ciò per cui lottiamo da anni. Se fosse stato facile non sarebbe stato cosi importante! Forza Antonella, è il nostro anno, teniamo duro!”. È stato profetico il post che Gianmarco Tamberi le ha dedicato in primavera. Non è stata facile per Antonella Palmisano la marcia di avvicinamento all’oro alle Olimpiadi.

“Era quasi impensabile…”, confessa la marciatrice pugliese ai microfoni Rai. Dopo la Coppa Europa è stata ferma più di un mese. “Ho pianto quasi tutti i giorni”. Sono stati momenti complicati. “Non siamo macchine e giornate o settimane no esistono anche per noi! Non accetterò mai di cadere in un anno così importante”, scriveva l’azzurra su Instagram. Mens sana in corpore Palmi-sano.

Bronzo a Londra, quarto posto a Rio, a Tokyo la gagliarda Antonella si è regalata il trionfo olimpico nel giorno del suo compleanno: “E’ un sogno realizzato. Negli ultimi 5 chilometri ho sentito dentro l’energia di chi mi vuole bene che mi spingeva”.

Le unghie tricolori, la bandiera italiana messa a mo’ di spinnaker negli ultimi metri, la marciatrice ha mantenuto la promessa da patriota scolpita prima di partire per il Giappone: “Sono nata per onorare la nostra Bandiera, la nostra Nazione. E a Tokyo farò il possibile per veder sventolare quel tricolore”. E dopo aver tagliato il traguardo: “Adesso ho voglia di sentire l’inno”.

E’ l’Olimpiade delle prime volte. Mai l’Italia aveva conquistato 4 medaglie d’oro nell’atletica, mai la marcia femminile era salita sul gradino più alto del podio. Mentre si registra il record storico di 36 medaglie italiane (come a Los Angeles 1932 e Roma 1960), Antonella Palmisano racconta di aver “preso la scia” di Jacobs, Tamberi, Stano e della Nazionale di calcio agli Europei e sospira: “E’ un anno magico per l’Italia…”

