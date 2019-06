“ITALIA-OLANDA? SPERIAMO CHE SIA UN’ALTRA PARTITA EPICA COME QUELLA DEI MASCHIETTI A EURO 2000” – CRISTIANA CAPOTONDI, VICEPRESIDENTE DELLA LEGA C, PARLA SU ‘RTL’ DELLE AZZURRE MONDIALI: “STANNO RACCOGLIENDO I FRUTTI DEI SACRIFICI IN QUESTI ANNI. IL VALORE DEL LORO LAVORO STA NELLO SCARDINARE STEREOTIPI SULLE DONNE. IL CALCIO? UN ESEMPIO DI VITA PERFETTO” – LA CAPOTONDI IN POLE PER LA PRESIDENZA DELLA NUOVA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

CAPOTONDI, IL CALCIO FEMMINILE RACCOGLIE I FRUTTI DEI SACRIFICI

Da www.rtl.it

Dopo aver battuto per 2-0 la Cina, la Nazionale femminile sabato pomeriggio sfiderà l’Olanda ai quarti di finale dei Mondiali di Francia. Ai microfoni di RTL 102.5 Cristiana Capotondi, attrice e vicepresidente Lega Pro femminile dallo scorso novembre, commenta il successo delle ragazze dell’Italia.

“Sono i giorni della raccolta, si è seminato molto in questi anni, in silenzio, senza grandi clamori e adesso, queste ragazze, stanno raccogliendo i sacrifici fatti in questi anni. E’ un momento molto bello” dice la Capotondi, grande appassionata di calcio sin da quando, da bambina, la domenica pomeriggio, si faceva cullare dalle radiocronache delle partite in sottofondo.

Sulle diffidenze iniziali che la squadra del ct Milena Bertolini ha dovuto superare, l’attrice sottolinea “hanno anzitutto dovuto vincere le diffidenze iniziali dei genitori stessi, dei compagni di classe e di campo, perché la maggior parte di queste ragazze ha iniziato giocando con i maschietti, quando erano bambine. Queste resistenze iniziali credo le abbiano formate"

italia cina 7

Cristiana Capotondi lavora in prima linea per lo sviluppo del calcio femminile, come vicepresidente della Lega Pro, e si dice felice di poter “vedere il mondo del calcio dall’interno e poterne capire le complessità, le dinamiche e la bellezza.

Questo mi consente di rinnovare quotidianamente la mia passione”, e conclude, “è una conferma ulteriore che questo sport va ben oltre quello che qualcuno cinicamente ci vede, ossia solo 22 donne o uomini che rincorrono un pallone. Per me è un esempio di vita perfetto, c’è tutto dentro e il valore del lavoro delle ragazze sta proprio nello scardinare uno stereotipo sulle donne, non solo nello sport, ma nella vita in generale.”

