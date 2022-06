“ITALIA RIPESCATA AI MONDIALI? NOI SIAMO PRONTI”. LA REGOLA DICE CHE LA FIFA PUÒ DECIDERE AUTONOMAMENTE". MANCINI SPERA ANCORA SUL CASO ECUADOR NONOSTANTE PER LA FEDERCALCIO CI SIANO ZERO POSSIBILITA’ CHE LA FIFA RIPESCHI GLI AZZURRI – MA PERCHE’ IL CT SI LASCIA ANDARE A QUESTA IPOTESI? VUOLE TENERE ALTA LA TENSIONE DELLA SQUADRA COL RISCHIO DI VENDERE UN'ILLUSIONE? CERTO E’ CHE IL MANCIO E’ ABBONATO ALLA FORTUNA…

Matteo Pinci per repubblica.it

Roberto Mancini è un uomo che crede nella fortuna. Non si spiega altrimenti quella frase, sorprendente forse anche per la Federcalcio, che tiene viva una suggestione affascinante, per quanto incredibile: "Ripescaggio? Nel calcio si è già verificato, per esempio alla Danimarca agli Europei 1992: se dovesse accadere, noi ci siamo, siamo pronti. La regola dice che la Fifa può decidere autonomamente: nel caso avremmo la squadra per andare".

La domanda è: a cosa si riferisce Mancini e perché si lascia andare a questa ipotesi? La risposta per molti è nota: l'Ecuador avrebbe schierato nelle qualificazioni sudamericane un giocatore nato in Colombia e sprovvisto di passaporto ecuadoriano: si tratta di Byron Castillo. E per questo potrebbe essere esclusa dai Mondiali, oppure vedersi togliere i punti conquistati con il giocatore in campo. La Fifa ha aperto un'indagine, che dovrà portare a una conclusione in tempi rapidi. C'è però un ma, e porta dritti alla seconda domanda: perché il ct alimenta una speranza a cui, in Federcalcio, non crede nessuno? Sa qualcosa che gli altri non sanno?

E qui la risposta è semplicissima: no. Non ci sono trame segrete, non ci sono progetti carbonari per riammettere i campioni d'Europa rimasti fuori. L'Italia ci ha provato. Si è informata con la Fifa, quando è emersa la questione. E ha saputo che, anche in caso di esclusione dell'Ecuador, ad andare in Qatar sarebbe una formazione Sudamericana. La prima esclusa è il Cile, e quindi Cile sarebbe. Gravina lo ha spiegato anche a Mancini, prima di dirlo pubblicamente: "In percentuale sono zero le possibilità di andare al Mondiale. L'Europa ha tredici posti disponibili e sono tutti assegnati. Abbiamo provato a sentire la Fifa per avere un momento di ebbrezza, ma è finita lì".

Provate a dirlo a Mancio. Lui che nel 2006 ha vinto uno scudetto arrivando terzo in campionato per i fatti di Calciopoli. Lui che ha vinto la sua prima Premier League grazie a due gol nei minuti di recupero, ha ottimi motivi per credere nella buona sorte. O magari è solo uno strumento che ha trovato per tenere la concentrazione della squadra alta. La rovinosa sconfitta contro l'Argentina nella Finalissima tra campioni d'Europa e del Sudamerica ha dimostrato quanto servirebbe, ma anche, forse, che la ricetta non ha prodotto grandi effetti. Piuttosto, rischia di trasformarsi in un boomerang. E qui entra l'ultima domanda, ancora senza risposta: perché vendere un'illusione alla gente delusa, profondamente, dalla prospettiva ormai inevitabile di vedere per la seconda volta di fila un Mondiale senza l'Italia?

