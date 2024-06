“JORGINHO CHE SE LA VENGA A FAR DARE SE NO È INUTILE CHE GIOCHI” – LE SBROCCATE CONTRO LA SPAGNA CATTURATE DALLA SPALLETTI-CAM DI SKY PUNTATA SUL CT CHE HA NEL MIRINO L’EX CENTROCAMPISTA DEL NAPOLI (POI SOSTITUITO) – “VA PULITA ‘STA PALLA SE NO È DIFFICILE”, “OH VA GIOCATA, NON VA BENE COSÌ” – LE URLA A FRATTESI, LE SGRIDATE A BARELLA E A SCAMACCA, LE INDICAZIONI A DI LORENZO IN AMBASCE CONTRO NICO WILLIAMS

Continuo a pensare che il problema di questa nazionale stia tutto nella giacca dello staff #spalletti #spagnaitalia #spalletticam pic.twitter.com/OEr8Yw01GQ — Barabba23 (@BarabbaOfficial) June 21, 2024

LE URLA DI SPALLETTI CONTRO FRATTESI E JORGINHO

Da sport.virgilio.it

Come visto dalla Spalletti-cam, il c.t. s’è spolmonato soprattutto nel primo tempo, quando la pressione della Spagna era più forte e l’Italia faticava a venire fuori dalla difesa, così come pianificato dal c.t. nei giorni di avvicinamento alla gara. Molte delle indicazioni di Spalletti sembravano dirette ai centrocampisti: Frattesi, Jorginho e Barella. “Sali sali Davide” oppure “Frattesi vieni dentro”, le urla rivolte al nerazzurro. Tante le indicazioni a Jorgihno: “Va pulita sta palla se no è difficile”, “Oh va giocata, non va bene così”, “Jorginho che se la venga a far dare se no è inutile che giochi”. Anche Barella prende la sua dose di sgridate: “Barella ma non vieni?”, urla Spalletti, chiedendo all’interista di farsi vedere in costruzione.

Spalletti s’è fatto sentire anche dagli attaccanti, in particolare da Scamacca, che a lungo ha passeggiato in campo senza riuscire mai a fare da punto di riferimento ai compagni. “Forza Scamacca cerca la posizione”, lo ha invitato il c.t., che ha invece avuto qualche difficoltà a raggiungere Di Lorenzo, più lontano dalla panchina e nei guai contro lo scatenato Nico Williams. “Non lo far partire” e “Vienigli addosso, vieni!”, sembravano indicazioni urlate proprio al terzino del Napoli.

