UNA “JOYA” PER MOU? LA ROMA E’ DISPOSTA A DARE ZANIOLO ALLA JUVE SOLO IN CAMBIO DI 50 MILIONI CASH: L’INCASTRO POTREBBE PORTARE DYBALA (IN QUESTI GIORNI A TORINO IN ATTESA DI NOVITÀ) A TRIGORIA - SU KOULIBALY È PIOMBATO ANCHE IL CHELSEA. DA PARTE DEGLI INGLESI SAREBBERO PRONTI 35 MILIONI. OLTRE A OSTIGARD, IL NAPOLI HA BLOCCATO PER LA DIFESA ANCHE KIM DEL FENERBAHCE - IL CASO DE LIGT, BREMER TRA INTER E JUVE, LE MOSSE DEL MONZA...

Valentino Della Casa - Redazione Di Marzio per corriere.it

zaniolo dybala

Ancora contatti, prime aperture. La Juventus per Zaniolo vuole fare sul serio: settimana scorsa ha incontrato l’agente del giocatore, Vigorelli; lunedì 11 luglio ha parlato con la Roma. Di nuovo. L’intenzione è chiara: far sì che il trasferimento dell’attaccante in bianconero non sia solo un’ipotesi, ma possa diventare concreto soprattutto nel caso in cui dovesse essere ceduto De Ligt. Con il Bayern che insiste, l’addio dell’olandese non sembra improbabile, e garantirebbe quel denaro da reinvestire anche per il giallorosso.

Zaniolo alla Juve: quali condizioni?

La prima grande novità è stata rappresentata dal fatto che il ds giallorosso Tiago Pinto non abbia dichiarato Zaniolo incedibile, ma anzi ha reso piuttosto chiare le condizioni per una sua cessione. La Roma, infatti, valuta il giocatore intorno ai 50 milioni e sarebbe disposta a lasciarlo partire anche in prestito oneroso, sui 10 milioni, con un obbligo di riscatto fissato a 40. Una modalità che alla Juventus piace molto (basti ricordare l’operazione Chiesa), perché permetterebbe di spalmare a bilancio una cifra importante, per un giocatore con ancora grandi margini di miglioramento. Zaniolo aspetta, ma l’idea di trasferirsi a Torino lo stimola molto.

nicolo zaniolo

E intanto, a Torino, è tornato lunedì Paulo Dybala. La sua agenda prevede allenamenti «home made» nella sua villa in collina e attesa di capire quale sarà il suo futuro. L’Inter è in standby, Milan e Napoli al momento sono interessanti suggestioni, senza però sviluppi al momento concreti (contatti, comunque, ce ne sono stati). Resta la Roma, che all’argentino penserebbe davvero in maniera concreta nel caso di addio di Zaniolo. Il problema rimane sempre lo stesso: le richieste dell’attaccante che, da svincolato, sperava di poter ottenere un contratto da quasi 10 milioni di euro bonus inclusi. I giallorossi non hanno la forza, né l’intenzione, di avvicinarsi a quell’ingaggio, ma darebbero alla Joya le chiavi dell’attacco. E per un giocatore in cerca di un progetto in cui sentirsi di nuovo protagonista sarebbe già molto. Attesa e gioco di incastri. Come sempre. Destinazioni opposte da prendere e voglia di ricominciare. Servirà ancora tempo.

ZANIOLO 8

Ore 10:48 - Roma, Mancini rinnova fino al 2024

(Michele Cappello - Redazione Di marzio) La Roma e Gianluca Mancini avanti insieme. Il club ha comunicato ufficialmente il rinnovo di contratto del centrale giallorosso — arrivato dall’Atalanta nel 2019 per 21 milioni — fino al 30 giugno 2027. «Pensare di aver costruito mattone dopo mattone un legame così forte con il club, la città e i tifosi rappresenta una soddisfazione immensa», ha dichiarato Mancini.

«Al pari del successo in Conference League, vivo questo rinnovo come un nuovo punto di partenza: crescere e migliorarci, tutti insieme, è l’unico obiettivo che ho in testa» ha concluso il difensore. L'accordo era stato trovato nella lunedì. Il centrale difensivo è arrivato in giallorosso nel 2019 e in poco tempo si è affermato tra i titolari. Classe '96, con la Roma ha collezionato 127 presenze, vincendo da protagonista la Conference League nella stagione appena conclusa.

nicolo zaniolo gol foto mezzelani gmt040

(Valentino Della Casa - Redazione Di Marzio) È ufficiale l’acquisto del Sassuolo di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista ex Genk si trasferisce a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro. A rendere nota la chiusura dell’operazione per il classe ‘99 è il club neroverde, che trova così numericamente il sostituto di Magnanelli.

Ore 09:19 - Barcellona sospeso fra De Jong e Lewandowski

Il Barcellona è sul punto di chiudere due importanti operazioni di mercato: una in entrata e l’altra in uscita. Il centrocampista olandese Frenkie De Jong è a un passo dal Manchester United — finora non era stato particolarmente convinto— , dove giocherà in cambio di 85 milioni di euro, che il club dei Red Devils verserà a quello catalano. Il centravanti Robert Lewandowski oggi ha raggiunto il ritiro del Bayern Monaco per l’ordine esplicito della società, ma difficilmente partirà con la squadra in tournée: il polacco ribadisce che vuole giocare in Catalogna anche se i bavaresi hanno dubbi sulla solidità finanziaria blaugrana.

Ore 08:18 - La Juve si inserisce per Bremer

bremer

(Valentino Della Casa - Redazione Di Marzio) Mentre il Bayern Monaco insiste per De Ligt, la Juventus lavora già per il sostituto. Continuano i contatti per Koulibaly del Napoli, ma le alternative sono diverse: Gabriel dell’Arsenal e Bremer del Torino (ma l’Inter è in vantaggio). Ci sono però delle novità: nel casting sono stati inseriti anche Badiashile del Monaco, così come Pau Torres del Villarreal. Il primo, francese classe 2001, l’anno scorso ha giocato complessivamente 34 partite, segnando una rete. Più esperto è sicuramente lo spagnolo 25enne (47 partite e 6 gol in totale la scorsa stagione), ma la sua valutazione è molto alta. Nelle prossime settimane seguiranno i contatti, per identificare l’erede di De Ligt, la cui partenza sembra sempre più probabile.

Ore 08:12 - Napoli, anche il Chelsea su Koulibaly

koulibaly

(Valentino Della Casa - Redazione Di Marzio) Con Koulibaly a rischio cessione (il giocatore è atteso a Dimaro nelle prossime ore, esattamente come il presidente de Laurentiis), il Napoli si cautela in difesa. Dopo settimane di trattative, è fatta per Ostigard del Brighton, l’anno scorso in prestito al Genoa. Accordo trovato sulla base di 5 milioni, più 3-4 di bonus. Previsto lo scambio di documenti nelle prossime ore, quindi verranno fissate le visite mediche. A proposito di Koulibaly: sul giocatore è piombato anche il Chelsea, che in Italia aveva valutato De Ligt e Skriniar. Da parte degli inglesi sarebbero pronti 35 milioni: da capire se potranno bastare. Oltre a Ostigard, per la difesa è stato bloccato anche Kim del Fenerbahce: il suo arrivo è però subordinato alla partenza di Koulibaly.

koulibaly

Ore 08:09 - Milan, De Ketelaere sempre più vicino

(Valentino Della Casa - Redazione Di Marzio) È sempre più vicino al Milan il belga De Ketelaere. Il trequartista del Bruges ha dato la sua preferenza ai rossoneri, che stanno mantenendo vivissimi i contatti con la società per limare le distanze: ancora non c’è l’accordo, ma la proposta di 28 milioni più bonus di cui si vocifera è una buona base di partenza su cui impostare una trattativa concreta. Da parte del Milan non arrivano però conferme sulle cifre proposte, per quanto sia noto il fatto che con il giocatore ci sia già l’accordo da diversi giorni.

Ore 08:00 - La Lazio pensa a Provedel come vice Maximiano

(Valentino Della Casa - Redazione Di Marzio) Mosse per la porta in casa Lazio: dopo Maximiano, ora si aspetta il vice. Il nome identificato è quello di Provedel dello Spezia, che però non vorrebbe privarsi del suo giocatore. I liguri hanno tuttavia identificato in Vladimiro Falcone (Sampdoria) il sostituto ideale, e l’incastro che si potrebbe verificare è il seguente: la Lazio acquisterebbe Falcone per poi cederlo allo Spezia, così da poter arrivare a Provedel. Su Falcone si è però inserito anche il Lecce, con un’offerta di prestito con diritto di riscatto a 3,5, che verrebbe convertito in obbligo di riscatto a 3 milioni in caso di salvezza. Lotta aperta per il portiere che si è messo in mostra la scorsa stagione in blucerchiato.

Ore 07:51 - Monza, obiettivi Petagna e Djimsiti

ostigard

(Valentino Della Casa - Redazione Di Marzio) Il Monza continua a lavorare sul mercato in entrata. È fissato per le prossime ore un appuntamento con al Roma per parlare di Villar, mentre con il Napoli si insiste per arrivare a Petagna: l’intenzione è quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto a 13-14 milioni che si verificherebbe in caso di salvezza. Per la difesa, è stato chiesto Djimsiti dell’Atalanta, che però non è convinta di lasciarlo partire. È atteso infine nelle prossime ore Marlon: l’ex Sassuolo verrà ufficializzato l’1 agosto, a causa della normativa FIFA. Prestito secco dallo Shakhtar Donetsk. Potrà comunque allenarsi con Stroppa fino al momento del tesseramento ufficiale.

Ore 07:33 - Dybala torna a Torino. Ma si allena da solo

paulo dybala

(Monica Colombo) Paulo Dybala è tornato in Italia. È stato lo stesso trequartista ad È stato lo stesso trequartista ad avvisare i 48 milioni di follower postando una foto sorridente dalla casa di Torino con il cane: il suo futuro è però ancora avvolto in una nube di incertezza. Nelle prossime ore incontrerà l’agente Jorge Antun e l’intermediario Fabrizio Devecchi per esaminare le proposte ed elaborare una strategia. Il Napoli insiste ma le difficoltà con De Laurentiis a trovare un accordo sui diritti di immagine scoraggiano il buon esito della trattativa. Milan e Roma osservano, l’Inter ha l’attacco sovraffollato. Il piano del giocatore è trovare la miglior condizione fisica trasferendosi in montagna con un preparatore e un fisioterapista.