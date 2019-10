“ALLA JUVE CALCIATORI VOMITAVANO IN CAMPO” – EVRA MEMORIES: "IL MANCHESTER UNITED? UNA VACANZA RISPETTO ALLA JUVENTUS. A TORINO GLI ALLENAMENTI ERANO DURISSIMI. E' STATA UN'ESPERIENZA CHE MI HA SEGNATO PER TUTTA LA VITA. RONALDO È IL MIGLIORE GIOCATORE DI TUTTI I TEMPI, PIÙ FORTE DI MESSI”

L'ex difensore bianconero ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sports nella quale ha parlato del sua carriera, soffermandosi sulla sua esperienza in Italia. "Il Manchester United? E' stata una vacanza rispetto alla Juve. La mentalità del club bianconero è molto diversa. Ti controllano tutto, ti costringono a mangiare in un certo modo e ho imparato moltissimo, anche tatticamente", ha spiegato il francese. Un periodo importante e formativo quello di Torino che viene così ricordato: "E' stata una delle sfide più difficili della mia vita: mi allenavo moltissimo e avevo un giorno libero al mese. ed è per questo che sono così orgoglioso di aver trascorso due anni e mezzo con loro".

Evra: "Alla Juve gli allenamenti erano più duri delle partite"

"Gli allenamenti avevano dei ritmi sempre altissimi, mi è capitato di vedere alcuni giocatori vomitare prima di aver finito la sessione di lavoro", ha raccontato. Duro lavoro e dura disciplina: "Non mi piaceva molto lo stile di vita a cui ti formavano perché preferisco che sia io a controllare me stesso, ma capisco che un severo regime è davvero importante per alcuni giovani giocatori. Quelli che dicono che è più facile giocare in Italia non sarebbero nemmeno in grado di tenere i ritmi delle rifiniture . È stato come uno shock per me", ha confessato l'ex giocatore.

